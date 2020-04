Bøger to-go i Ishøj og Vallensbæk

Bibliotekerne begynder at åbne igen, men det bliver ikke som før. Bibliotekerne i Ishøj og Vallensbæk indfører to-go-koncepter, hvor man hjemmefra kan bestille bøger, som man efterfølgende kan hente.

I Vallensbæk afprøver de et helt nyt koncept, hvor man bestiller en læsepose. Først angiver man som borger en genre, interesse eller alder, hvis der er tale om bøger til børn, så finder bibliotekarerne tre gode forslag til bøger, der matcher ens ønsker. Ved at bestille en læsepose, bestiller man tre bøger pr. borger. Derfor skal du angive, hvor mange voksne og børn, du bestiller for.