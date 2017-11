Bo Nygaard overrasket af partiformand

Partiformand og landsformand fra Det Radikale Venstre kom forbi Jersie for at fejre, at der igen er radikal repræsentation i byrådet i Solrød. Det er langt fra gået forbi den politiske leder for Radikale Venstres næse, at det lykkedes for Bo Nygaard Larsen at blive valgt ind i byrådet i Solrød, og at han dermed kan repræsentere partiet i Solrød Byråd for første gang i 39 år.