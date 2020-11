Se billedserie Bo elsker glas i alle afskygninger. her med et lille udvalg. Foto: Helle Midskov

Send til din ven. X Artiklen: Bo Nygaard Larsen: - Jeg skal altid lige grave et spadestik dybere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bo Nygaard Larsen: - Jeg skal altid lige grave et spadestik dybere

Sydkysten - 21. november 2020 kl. 19:34 Af af helle midskov Kontakt redaktionen

- Jeg har været ginfan i flere år. Der er det ved gin, at i den rette blanding kan du med simple midler lave en drink, der smager himmelsk og som derfor appellerer til mange, siger Bo Nygaard Larsen om glæden ved de velsmagende dråber.

Bo Nygaard fortæller, at interessen for gin kom snigende, og den er de seneste år kommet til at fylde mere og mere.

Det var nogle flasker med gin i den gamle Skjold Burne på Solrød Strandvej, som tiltrak sig Bos opmærksomhed, og som var den spæde start til en stor passion.

- I begyndelsen kunne antallet af flasker være på en sølvbakke, sådan er det ikke mere. Man kan sige, at den ene flaske tog den næste med, fortæller han med et smil.

Nu er et roderum i hjemmet i Jersie blevet indrettet til en hyggelig bar med en reolvæg fyldt med ginflasker i alle farver og størrelser og med bøger om gin og spiritus i det hele taget. Det er her i hjemmebaren, at Bo eksperimenterer med alle mulige varianter af drinks.

- Jeg har blogget om gin og anden spiritus i flere år, så det er derfor helt naturligt, at det nu ender med en bog, siger Bo Nygaard Larsen. Bogen om gin bliver den ottende bog fra Bos hånd.

- Når jeg fatter interesse for noget, så skal der gøres noget ved det. Jeg kan ikke bare sige, at jeg drikker gin hver tirsdag eller torsdag. Jeg vil til bunds i de forskellige opskrifter og kende historien bag. Jeg skal altid lige grave et spadestik dybere. Derudover har jeg en trang til at formidle det til andre.

Historien bag

Hvis alt var gået efter planen, så havde bogen "Gin. Sagen og smagen", som kommer på gaden nu, været ude allerede sidste år ved samme tid, men der har været en del omkring researchen med ginnens historie, som har taget langt mere tid, end Bo lige havde kalkuleret med.

- I bogen fortæller jeg om ginnens, tonicens og cocktailens historie og dykker ned i alt fra glemte avisnoter til nogle af litteraturens store værker. Man får ikke bare ginnens historie i fragmenter, som man finder i andre udgivelser, men det er lykkedes at samle den og få styr på nogle årstal, som ikke passede, fortæller han.

Man kan i den mere alvorlige del blandt andet læse om, at der blev lavet otte love op gennem 1700-tallet i England for at få bugt med, at så mange drak voldsomme mængder gin. Det skyldtes, at vandet var udrikkeligt på det tidspunkt.

Foruden et indblik i ginnens historie i omkring 350 år, så indeholder "Gin. Sagen og smagen" en lang række opskrifter, som Bo Nygaard Larsen holder meget af. Blandt andet kan man servere en Sunred 1970, som er en hyldest til Solrød Kommune, som i år kan fejre 50-års jubilæum. Opskriften på den lokale Sunred 1970 indeholder gin, hindbærlikør, æggehvide og friske hindbær.

De forskellige drinks bliver præsenteret med et billede, så man kan se, hvordan de skal se ud, den præcise opskrift og en tekst om drinken. Derudover er der nogle håndgribelige tips og tricks til, hvordan man laver en god drink, og hvordan det kan gøres, så man kan være med derhjemme - uden at man skal investere i tilbehør for mange penge.

- Mange er vant til at bruge lang tid i køkkenet på at lave en god middag til gæsterne, og derfor er det naturligt, at der også bliver kræset for de drinks og cocktails, der hører sig til. Jeg håber, at mange også vil bruge bogen som opslagsbog og sige wauw, den drink ser godt ud, den skal vi lave. Så skal de i gang med at eksperimentere. Det bliver ikke nødvendigvis perfekt første gang. Så skal man huske, at der næsten ikke kan komme for meget is i en drink, forklarer Bo, som også synes, at det er vigtigt, at isterningerne ikke ser grumset ud.

Han fryser en isblok, hvor han bruger kildevand, som fryses i 22 timer og hugges ud med gummihammer og syl.

I bogen finder man også opskrifter på cocktails uden alkohol.

- De fleste kender det sikkert, der er altid nogen, der skal køre hjem eller som ikke er til alkohol. Der kan det godt virke noget fladt, når de så tilbydes en cola eller et glas vand, så jeg glæder mig altid til at byde på drinks, der ser indbydende ud, og som ikke indeholder spiritus, fortæller han.

Fra krystal til syltetøjsglas

En sjov og fin detalje i bogen er, at ved hver opskrift står der, hvilket glas drinken serveres i.

- Jeg elsker jo glas i alle mulige afskygninger. Jeg har nogle, vi har arvet, nogle der er håndlavet og smukke krystalglas, der får en drink til at ligne en formue. Jeg finder også mange fine i genbrugsbutikker, og man kan også bruge syltetøjsglas. Glassene behøver ikke være ens, og de behøver heller ikke at være dyre. Det giver jeg også nogle eksempler på, fortæller Bo Nygaard, som i den kommende tid får mulighed for at præsentere både bog, glas og drinks til et par online julefrokoster.

- Ja, det er den seneste udvikling i forhold til min glæde ved gin. Jeg skal for et par firmaer fortælle om gin, mikse drinks for medarbejdere, som så følger med online hjemme fra stuerne. Alt er så pakket til firmaerne, der sørger for, at medarbejderne har fået drikkevarer og små poser med tørret æble, lime, chili og lakridsrod. Så bliver jeg filmet, mens jeg viser, hvordan de forskellige drinks skal laves, fortæller Bo Nygaard om udviklingen i gineventyret.

Bogen "Gin. Sagen og Smagen" er udkommet på forlaget Mellemgaard, man kan også hente inspiration på Bos hjemmeside ginsins.com, og på Instagramprofil, @ginsins_com og på hans Facebookside.