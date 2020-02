Bo Nygaard: Ensomhed er en folketilstand, som rammer mange af os

Se billedserie Bo Nygaard Larsen holder foredrag om ensomhed. Foto: WWW.NIELSBUSCH.COM

Sydkysten - 06. februar 2020 kl. 19:25 Af af Helle Midskov

Ny værdighedspolitik, som byrådet har vedtaget, har fokus på selvbestemmelse, livskvalitet og bekæmpelse af ensomhed i Solrød.

Da Solrød Byråd vedtog den nye værdighedspolitik på det seneste byrådsmøde, var det ensomheden, der kom i fokus, og de mange ansigter, som den har.

- Ensomhed er ikke en sygdom, men en tilstand. Jeg vil påstå, at det er en folketilstand, som rammer mange af os. Ensomheden banker aldrig på, den er der bare, den er der altid. Den har ingen alder, den rammer også de halvgamle som mig selv, sagde Bo Nygaard Larsen, Det Radikale Venstre.

Bo Nygaard Larsen mente, at man i Solrød skulle overveje at indføre en ensomhedens dag, at det ville være en vej til at få mere fokus på ensomhed, få folk til at tale om det, og måske komme det til livs.

- Det er vigtigt, at vi ikke stopper ved de ældre. Det rammer alle samfundslag og alle aldre, hvor man føler sig ensomme, understregede Bo Nygaard Larsen, som selv holder foredrag om ensomhed.

At ensomheden rammer bredt, var Solrøds borgmester enig med det radikales byrådsmedlem om.

- Ensomhed er noget, som optager os, også i Solrød. Vi har mange aktiviteter, alligevel er der nogen, der er ensomme. Nærhed og nære relationer er nøgleord, sagde Niels Hörup (V).

Borgmesteren fortalte, at man i det materiale, der er udarbejdet i forbindelse med bekæmpelse af ensomhed, kan læse, at der er en borger, der fortæller, at vedkommende har fyldt kalenderen alle ugens dage, og alligevel føler sig ensom.

- Derfor er det godt, at vi har fået engageret en ensomhedskoordinator til at opspore og håndtere det, sagde Niels Hörup.

Ensomhedskoordinatoren blev vedtaget som et led i budgetaftalen for 2020.

Socialdemokratiets Jonas Ring Madsen gjorde opmærksom på, at der er undersøgelse, der har vist, at Solrød ligger i top på listen over kommuner i hovedstadsområdet, hvor der er flest ensomme.

- Ensomhed er et problem over hele landet og et særlig stort problem i Solrød. Det er en god idé med en ensomhedskoordinator, som vi har vedtaget i Solrød. Der er nødt til at være nogle til at koordinere det her, sagde han.

Henning Arlofelt Petersen (V) forklarede, at ensomhed heller ikke er godt for helbredet.

- Ensomhed er forbundet med nedsat helbred. Derfor vil Solrød Kommune arbejde for at forbedre livskvaliteten for ensomme ældre ved at motivere dem til at deltage i aktiviteter og indgå i et fællesskab, forklarede Henning Arlofelt.

Solrød Kommunes værdighedspolitik har bl.a. fokus på borgernes livskvalitet og selvbestemmelse, tillid blandt ældre, pårørende og kommunens ansatte samt mad og ernæring, og som et nyt element i kommunens værdighedspolitik er der nu skrevet et afsnit ind om bekæmpelse af ensomhed.

De konkrete indsatser, der skal være med til at afhjælpe ensomhed blandt Solrød Kommunes ældre, er ved at blive udpeget og ligger klar til foråret.