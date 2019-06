Blixt har gravøl og champagne i køleskabet

Tilbagegangen har både Liselott Blixt, der er formand for sundhedsudvalget i folketinget og gruppeformand for DF i Greve, og Kenneth Kristensen Berth, byrådsmedlem i Vallensbæk og nuværende folketingsmedlem været forberedt på.

- Vi ved, at vi får en tilbagegang. Jeg håber, at vi får 12 procent, som vi lå på inden vores kanonvalg for fire år siden. Jeg graver mig ikke ned, og vi må arbejde videre udfra resultatet, siger Liselott Blixt og uddyber:

- Der er mange årsager til, at vi går tilbage. Socialdemokraterne siger ja til alt, hvad vi foreslår - selv i Greve Kommune. Tidligere havde de sagt nej til vores indvandrerpolitiske forslag, men nu sluger de det hele råt. Hvad gør de, når de får magten - vil de gøre det sik modsatte?

Også Kenneth Kristensen Berth peger på Docialdemokratiet som en mulig forklaring på tilbagegangen.

- Der er mange forklaringer. Sådan er det, når der er noget, der går rigtig galt. Vi er udfordret af partier, der har råbt højere end os. Socialdemokraterne har forsøgt at give indtryk af, at de har en stram udlændingepolitik. Vi er fanget i en dobbelt skruestik, der har gjort, at situationen er, som den er, siger han og forklarer, at han ikke mener, at partier kunne have gjort noget anderledes.

- Det er et spørgsmål om, at nogen har tænkt, at der er styr på udlændingepolitikken, og så har nogle vælgere tænkt, at man kan stemme efter alt muligt andet.

Kenneth Kristensen Berth er lige nu på vippen i forhold til at blive genvalgt. I øjeblikket har DF to mandater i Kæbenhavns Omegns Kreds, hvor også Mikkel Dencker er valgt ind for DF.

- Med de meningsmålinger, der har været den seneste tid, har jeg været klar over, at der er en risiko for, at jeg ikke bliver valgt ind igen, og det vil jeg være rigtig ked af, men sådan er vilkårene i politik. Man er til eksamen hvert fjerde år, og så må man finde ud af, om man bliver valgt ind eller ej, siger Kenneth Kristensen Berth.

I Sjællands Storkreds har DF i øjeblikket syv mandater. Partier risikerer at tabe tre eller fire af de mandater.

- I morgen har jeg gravøl og champagne på køleren alt efter om jeg kommer ind eller ej, siger Lidelott Blixt.

Hvis hun ikke kommer ind, som hun dog er spået at gøre, bliver hun ikke arbejdsløs.

- Jeg ved, hvad jeg skal lave, hvis jeg ikke bliver valgt ind. Jeg skal holde en god lang ferie på motorcykel, og så skal jeg skrive bøger, som jeg har ventet i mange år på at kunne. Jeg er også tilbudt et job, så jeg kommer ikke til at være arbejdsløs. Desuden har jeg også mit gode politikerjob i Greve Kommune, siger Liselott Blixt.