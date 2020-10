Personer med visse kroniske sygdomme og borgere, der er fyldt 65 år, kan blive vaccineret mod influenza og pneumokokker gratis i Matas i Waves. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Bliv vaccineret gratis i Matas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bliv vaccineret gratis i Matas

Sydkysten - 02. oktober 2020 kl. 05:45 Kontakt redaktionen

Personer med visse kroniske sygdomme og borgere, der er fyldt 65 år, kan blive vaccineret mod influenza og pneumokokker gratis i Matas i Waves.

Matas i Waves er en af de 52 udvalgte Matas-butikker på landsplan, der i oktober tilbyder to typer gratis vaccinationer til borgere.

Den ene del af målgruppen for vaccinationer er borgere, der er fyldt 65 år. I Greve Kommune drejer det sig ifølge Danmarks Statistik om 10883 personer. Den anden gruppe er personer med visse kroniske sygdomme.

De to gratis vaccinationstyper til Greves svækkede borgere er mod influenza og bakterietypen pneumokokker, der står bag 30 procent af alle tilfælde af lungebetændelser. Matas tilbyder vaccinerne i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service, der også stiller de sygeplejersker til rådighed, der skal udføre vaccinationerne.

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lige præcis denne gruppe borgere, som er i særlig risiko for vintersæsonens infektioner, bliver vaccineret. Derfor er vi meget glade for, at Matas bakker op om at tilbyde den udsatte gruppe gratis vaccinationer ved at stille deres lokaler til rådighed for os, siger Daniel Anderson, der er driftsansvarlig for influenzavaccination i Danske Lægers Vaccinations Service.

De borgere, der vil benytte sig af tilbuddet i butikken i Greve Strand, har mulighed for at blive vaccineret den 13., 14. og 15. oktober i tidsrummet 10-16. Inden de dukker op i butikken, skal de booke en vaccinationstid online. Det er med til at sikre, at der ikke opstår køer, så alle har mulighed for at overholde myndighedernes retningslinjer og afstandskravene i butikkerne. Medarbejderne i Matas er klædt godt på til at sikre, at sikkerheden er i orden.

Det er ikke kun personer inden for målgruppen, der kan blive vaccineret i Matas. Borgere, som falder uden for programmet for de gratis vaccinationer, må dog selv til lommerne og betale henholdsvis 200 kroner for influenzavaccinationen og 420 kroner for pneumokokvaccinen.

Booking af tid foregår på www.minvaccination.dk/Matas eller telefonisk alle hverdage mellem klokken 8 og 16 på telefonnummeret 77 99 77 88.