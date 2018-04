Bliv klogere på de kommende boliger i Solviften

Se billedserie Her ses en visualisering af projektet Solviften. Illustration: Tranberg Arkitekter

Sydkysten - 12. april 2018 kl. 10:08 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I marts blev det offentliggjort, at Greve Kommune har solgt Tjørnelygrunden til boligudvikleren Bonava, som planlægger at opføre et stort boligbyggeri. Byggeriet har fået navnet Solviften og kommer til at bestå af rækkehuse og lejligheder i forskellige størrelser samt en dagligvarebutik.

- Projektet er designet som en vifte - deraf navnet - for at skabe åbenhed og sol til beboerne. Byggeriet vil være orienteret, så flest muligt får glæde af solen, når de er hjemme - specielt om eftermiddagen og om aftenen, siger Claus Skytte, direktør med ansvar for projektudvikling for Bonava Danmark.

Han fortæller, at Bonava har fået tilladelse til at bygge op til cirka 30.000 kvadratmeter på grunden, hvor man forventer at bruge 14-16.000 kvadratmeter på rækkehuse, der bliver i to eller tre plan, og 1200 kvadratmeter på dagligvarebutikken. Hertil kommer 30-40 lejligheder i såkaldte punkthuse, dvs. fritliggende etagebyggerier med blot en enkelt trappeopgang, samt 120 lejligheder i et større etagebyggeri.

- Blandt de 120 lejligheder vil vi også lave nogle mindre lejligheder på omkring 70 kvadratmeter, som også kan servicere enlige og måske nogle unge. Vi forsøger at lave et differentieret produkt. Der kommer små 300 boligheder, så der skal være lidt for alle, synes vi, fortæller Claus Skytte.

Faldende byggehøjde Spørgsmålet om byggehøjden på Tjørnelygrunden er en af de ting, som blev diskuteret, da Greve Kommune i foråret 2017 holdt borgermøde om grundens fremtid. Senere vedtog byrådet, at der maks. må bygges i fire etager ud mod motorvejen, mens der maks. må bygges i to etager ud mod Lillevangsvej.

Claus Skytte fortæller, at det højeste etagebyggeri i Bonavas projekt netop vil ligge ud mod motorvejen og være i fire etager - svarende til maks. 15 meter med tagkant. Herefter vil højden være faldende mod naboerne. Rækkehuse i tre plan vil maks. være 12 meter høje, mens rækkehuse i to plan vil være mellem otte og ni meter høje.

- De højere bygninger ude ved motorvejen vil også være med til at skærme af for den støj, der måtte være fra motorvejen, og det er med til at skabe herlighed og et godt nabolag, pointerer direktøren, der fortæller, at arkitekterne på projektet, Tranberg Arkitekter, har arbejdet med at skabe gode opholdsarealer og naboskaber i projektforslaget til Solviften.

- Det bliver åben bebyggelse, og der kommer ikke hegn omkring. Det bliver et åbent fællesskab, vi laver, både for dem, som kommer til at bo på grunden, og for naboerne. Der bliver selvfølgelig nogle private haver ved rækkehusene og altaner ved lejlighederne, men ellers bliver det åbne fællesarealer, siger Claus Skytte og fortæller, at områderne også vil komme til at rumme såkaldte regnbede og et bassin, hvor regnevandet fra tage og andre overflader bliver ført hen, så det kan sive ned i jorden frem for i kloakken. På den måde er man med til at mindske risikoen for oversvømmelser.

Eje eller leje? På visualiseringen fra Tranberg Arkitekter kan man se det visuelle udtryk, som det er lagt op til, at boligerne skal have. Det er dog endnu for tidligt at sige, præcis hvilke materialer og designs, der tages i brug, forklarer Claus Skytte. Han fortæller også, at man forventer, at den nye lokalplan er klar i december, sådan at byggeriet kan påbegyndes i starten af 2019.

Boligerne vil blive udbudt til salg, når byggeriet er længere fremme, og hvis investorer viser interesse for det, er det også muligt, at nogle af dem bliver lejeboliger.

- Vi tror på et bredt produkt, og dermed vil lejeboliger helt klart også være en del af det, vi påtænker. Om det så ender med det i sidste ende, vil efterspørgslen vise - men lige præcis her med den beliggenhed og den store grund, der er, tror jeg på både lejeboliger og ejerboliger, siger Claus Skytte, som desuden kan fortælle, at man er i gang med at lave en aftale med en af de kendte dagligvarekæder.

Ønsker man at blive skrevet op til en af de nye boliger i Solviften, kan man kontakte Bonava på bonava.dk/bolig/greve/solviften.