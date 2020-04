Coronavirussen har ramt Vestegnen og Sydkysten hårdt.

Blandt de mest inficerede kommuner i landet

Sydkysten - 30. april 2020

Antallet af corona-smittede i Ishøj og Vallensbæk ligger blandt de højeste i Danmark, hvis man kigger på antal smittede per 100.000 indbyggere.

Statens Serum Institut sender ugentligt en opgørelse ud, og i den seneste ligger de to kommuner i top ti: Ishøj som nummer syv med 388 smittede per 100.000 og Vallensbæk som nummer to med 480 smittede per 100.000.

Ishøj og Vallensbæk Kommuner har henholdsvis 89 og 80 smittede, men har langt fra 100.000 indbyggere, men for at gøre tallene sammenlignelige kommunerne imellem, udregner man tallet per 100.000 indbyggere.

Ishøj har i den seneste uge taget et større spring op ad listen, men borgmester Ole Bjørstorp (S) tager det alligevel rimeligt roligt:

- Der er en del, der er testet positive i Ishøj i den seneste uge - cirka 20. Men af alle de smittede, er der kun en der ligger på hospitalet, og det er ikke på intensiv, siger han og forklarer, at kommunen løbende får besked fra regionen om, hvor mange af kommunens beboere, der ligger på sygehuset med corona.

- Vi følger op på tallene her eneste uge. Vi kigger på, hvordan tendensen er, siger Ole Bjørstorp og forklarer, at de ikke kan bruge tallene til så meget:

- Jo flere der bliver testet, jo flere vil der blive smittede. Når de henvender sig hos lægen, så bliver flere testet og så kan vi se, at flere er smittede. Det tal vil stige lidt. Vi kan ikke bruge det til så meget, vi værner så godt vi kan, får flere værnemidler hjem og værner om borgerne, forklarer han.

- Der er en jævn stigning i hele samfundet. Det er ikke alarmerede tal. Det ville være alarmerende, hvis vi havde 20 liggende på intensiv. Men det har vi ikke, siger Ole Bjørstorp og glæder sig over, at ingen Ishøj-borgere er døde af sygdommen.

- Heldigvis, siger han stille og henviser til, hvordan Højstruphave i Vallensbæk har været ramt. Her blev 17 plejehjemsbeboere smittet, hvoraf ni er omkommet af sygdommen.

I Vallensbæk Kommune fortæller borgmester Henrik Rasmussen, at en mulig årsag til, at kommunen har været så hårdt ramt, er at sygdommen allerede havde nået at sprede sig inden landet lukkede helt ned:

- Vi har været blandt de første. Vores plejehjem blev ramt, og det var før det hele var lukket ned. Det kunne ingen vide ville ske på forhånd, siger borgmesteren, som er tydeligt berørt af hele coronasituationen.

- Sygdommen har den her lange inkubationstid. Alle var sunde og raske, da vi lukkede ned - eller så ud til at være det. Så er det svært. Og så må man bare konstatere, at når smitten først får fat, så får den fat, forklarer Henrik Rasmussen.

Borgmesteren understreger, at han ikke kender til tallene fra Statens Serum Institut, samt at de heller ikke kan gøre så meget ved tallene:

- Vi må håndtere de smittetilfælde, der kommer. Andet kan vi jo ikke gøre. Vi, i kommunen, mødes hver dag og gør, hvad vi kan, for at sikre, at smitten ikke spreder sig. Vi passer på borgerne, når de kommer tilbage fra sygehusene, siger Henrik Rasmussen.

- Vi gør alt det, der er menneskeligt muligt, for at undgå smitten spreder sig. Det gør vi for at skabe tryghed om det her. Det er det, vi kan og skal. På plejehjemmet har vi isoleret fra første gang, vi fandt ud af, at der var en smittet. Og det har jeg en tro på, har hjulpet. Fra dag et har vi adskilt de smittede fra de ikke-smittede, siger Henrik Rasmussen.

I Ishøj er 710 blevet testet, mens 588 er blevet testet i Vallensbæk.