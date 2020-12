Bland selv-fusker taget på fersk gerning

En 18-årig mand forsøgte fredag ved middagstid at få lidt ekstra for sine penge, da han snød på vægten med bland selv-slik i Bilka.

En patrulje kørte til Waves, hvor den 18-årige blev sigtet for bedrageri, idet han havde forsøgt at snyde personalet til at betale en mindre pris. Han blev afhørt til sagen, som han erkendte, hvorefter han fik lov til at gå.

Den 18-årige kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.