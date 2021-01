Send til din ven. X Artiklen: Blæste afsted i kassevogn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blæste afsted i kassevogn

Sydkysten - 22. januar 2021 kl. 11:43 Kontakt redaktionen

Der var fart over feltet, da Midt- og Vestsjællands Politis videobil var ude torsdag ved middagstid. Her blev to biler målt til at køre alt for stærkt.

11.24 målte videobilen en kassebil til at køre alt for stærkt på Køge Bugt Motorvejen ved Solrød. Bilen blev målt til at køre 156 km/t selvom der på stedet kun må køres 110 km/t.

Bilisten skiftede desuden vognbane uden at give tegn med blinklyset, som man skal på motorvejen. Betjenten standsede kassebilen, hvor føreren, en 25-årig mand fra Ringsted, ikke kunne vise sit kørekort, da han havde glemt det. Derfor blev han sigtet for hastighed, manglende tegngivning og for ikke at medbringe sit kørekort. Han kan forvente en bøde og et klip i kørekortet.

Kl. 12.30 trykkede en bilist så hårdt på speederen, at der nu venter ham en betinget frakendelse. Videobilen målte bilisten, en 38-årig mand fra Ringsted, kørte 165 km/t på Køge Bugt Motorvejen ved Solrød mod nord.

Den 38-årige blev sigtet i sagen og vil senere høre mere fra politiet i sagen, men kan allerede nu forberede sig på, at han skal have fat i en kørerlærer for at beholde sit kørekort.