Bladmand fylder 80

Det var igennem Pouls store interesse for musik, at han kom ind i bladverdenen.

- Jeg skrev hittet »Hit House Shake«, som en hyldest og en kendingsmelodi til spillestedet. Det blev gruppen The Lions' største hit, smiler Poul Borum, som havde brug for en indtægt ved siden af jobbet i »Hit House«.

Det var Pouls daværende svigerfar, der gav ham det første skub ind i de trykte medier til et job som annoncechef og ansvarlig for musikbladet »Hit«. Poul fik smag for det, og i 1969 blev han annoncechef på lokalavisen Sydkysten her i Greve. Derfra tog han springet i 1975 og stiftede ugeavisen Vestegnen, som fra start udkom i et oplag på over 100.000 og i 10 kommuner. (Sydkysten og Vestegnen er i dag ejet af Sjællandske Medier).