»Blå stue« hylder grundloven

Sydkysten - 05. juni 2021 Af søren Schaadt Larsen

I de mest idylliske omgivelser på Greve Museum i det bedst tænkelige vejr, blev grundloven hyldet af blå blok i Greve og Solrød.

I gårdspladsen tog dagens toastmaster, Solrøds borgmester Niels Hörup (V), mod tilhørerne:

- Velkommen til blå stues grundlovsmøde. Jeg læste et indlæg, hvor nogen skrev, »Grundloven, rager den mig?«, Ja! Den rager mig. Det er alle danske loves moder. Det er den, alle vores love er bygget ovenpå, lød det fra Solrød-borgmesteren, som kunne konstatere, at det var tre år siden, man sidste havde fejret grundlovsdagen på denne måde.

For to år siden var der Folketingsvalg og sidste år var coronaen skyld i, at fejringen blev udsat.

Coronaen satte også sit præg på talerne - det samme gjorde resultatet af valget. For S-regeringens håndtering af coronaen blev gentagne gange behandlet i talerne, og ordene grundlovsbrud og mink optrådte en del gange i samme sætning:

- Demokratiet har i den grad været under pres, lød det fra Charlotte Bisserup Bechfeldt, som i foråret afløste Bertel Haarder som Venstres Folketingskandidat i Solrød/Greve-kredsen.

- Prisen har været høj, og det har slået skår i sammenhængskraften. Det har splittet landet, lød det i talen.

Talerækken bød på i alt fem politikere, hvor Claus Dyremose (K) byrådskandidat i Greve, overtog mikrofonen efter Charlotte Bisserup Bechfeldt, hvorefter henholdsvis Liselott Blixt (DF), Ulrik Lassen (NB) og Ole Birk Olesen (LA) tog over.

De cirka 50 tilhørere sad med behørig coronafstand i gården på den gule firlængede gård, som huser museet. Nogle kunne nyde talerne i skyggen fra gårdens enlige træ og ved husets vægge, mens andre så ud til at arbejde på sommerkuløren, mens de lyttede til talerne.

Liselott Blixt (DF) byrådsmedlem i Greve og Folketingsmedlem forklarede, hvordan grundloven blev skrevet under 5. juni, fordi det var Grevinde Danners uægte barns fødselsdag, og dagen dermed blev lettere at huske for kongen. Hun glædede sig samtidig over, at det igen var muligt at mødes til grundlovsdagen.

- Godt, at vi kan mødes til en festdag for demokratiet, sagde hun og forklarede, hvorfor, hun mener, demokratiet er truet:

- Ytringsfriheden er under pres fra krænkelsesparate mennesker, som kan blive krænket af ordet hygge og »Den danske sang er en ung blond pige«, lød det i hendes tale.

Hun fortalte samtidig historier om, hvordan man som politiker på borgen er blevet informeret om vidtrækkende love samtidig med pressen og ikke har haft tid til at læse beslutningsgrundlag igennem inden de skulle vedtages - altså at de demokratiske spilleregler er under pres.

- Da det ramte, troede vi, at pandemien var nogen vi skulle være fælles. Det var det så ikke, forklarede hun.

Kort efter overtog Ulrik Lassen fra Nye Borgerlige mirkofonen. Det var første gang Nye Borgerlige deltog ved blå bloks i Greve/Solrøds grundlovsfejring Også han talte om, at ytringsfriheden ikke kan gradbøjes. Herefter sluttede talerækken med Ole Birke Olesen, tidligere minister og nuværende Folketingsmedlem fra Liberal Alliance.

Det er Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, som hvert år arrangerer grundlovsfest på Greve Museum.