Blå flag til Sydkystens strande

Sydkysten - 08. maj 2020 kl. 11:14

Det blå flag kommer til at vage ved både Hundige Strand, Ishøj Strand, Vallensbæk Strand og Brøndby Strand. Det fortæller Friluftsrådet.

Dermed ligger fire af landets 231 bedste badesteder som perler på en snor ud til Køge Bugt, hvor det blå flag garanterer trygge badesteder med rent badevand.

Det smukke forår har allerede givet de første friske danskere lyst til en tur i bølgen blå, og med de stigende temperaturer kan man glæde sig til badesæsonen i Danmark for alvor begynder. Og med udsigten til en sommer, der for de fleste skal tilbringes her i landet fremfor i sydens sol, er det gode nyheder, at så mange badesteder og havne i år er blevet mærket med et af Friluftsrådets officielle havne- og badeflag.

- Selvom baggrunden er alvorlig, så kan vi godt glæde os over, at en sommer uden så mange udlandsferier kan give rigtig mange danskere lejlighed til at opleve alle de skønne badesteder, som Danmark har at byde på. Blå Flag og Badepunkt er mærkningsordninger der fortæller dig, at her er en strand, hvor badevandskvaliteten er i orden. Og forhåbentlig vil sommerens vejr tillade, at vi alle sammen kommer ud og udnytter det til at få masser af badeferie-oplevelser i Danmark, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Blå Flag er en miljømærkningsordning, der garanterer at stranden arbejder for, at sikre vores fælles natur og miljø. Gæster og lokale folk inddrages ved afholdelse af Natur- og miljøformidlingsaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man gæster en Blå Flag strand. Derudover skal en Blå Flag strand være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter med sortering mm.

Dette er alt sammen med til, at alle får en god oplevelse på stranden. I løbet af sæsonen vil alle strande og havne få kontrolbesøg af en dansk Blå Flag konsulent, som kontrollerer at alt er i overensstemmelse med Blå Flags kriterier. Den internationale Blå Flag organisation aflægger også uanmeldte kontrolbesøg.

Minimum en strand i hver kommune skal have et handicaptoilet (alle nybyggede handicaptoiletter skal opfylde dansk standard) samt adgang til strandområdet.