Greve Museum lægger arealer til, når blå bloks partier fejrer Grundlovsdag. Pressefoto

Blå blok inviterer til Grundlovsdag

Sydkysten - 02. juni 2018 kl. 15:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år er det lykkes en samlet blå blok fra Greve og Solrød lokalafdelinger at stable en efterhånden gammel tradition på benene.

Årets Grundlovsdag vil nemlig, som i tidligere år, blive festligholdt i Greve Museums smukke rammer tirsdag den 5. juni 2018 klokken 13.00.

For hvor finder man egentlig et bedre sted end en gammel firelænget bondegård omgivet af en gammel dansk have, marker og træer, og hvor Dannebrog vejrer smukt udenfor, til at festligholde dagen, der danner grundlaget for vores demokrati, vores frihed og vores beskyttelse mod overgreb.

For at festligholde dagen har følgende indvilliget i at holde hver deres tale for at hædre denne gamle og vigtige lov. Bertel Haarder fra Venstre, Brian Mikkelsen fra de Konservative, Laura Lindahl fra Liberal Alliance og Brian Mørch fra Dansk Folkeparti.

Og det er med glæde, at arrangørerne kan oplyse, at Det kendte lokale Dansk Pop orkester Hit Mix vil stå for den musikalske del af arrangementet. De vil således spille fra klokken 12.30.

- Vi glæder os til at byde så mange borgere velkommen som muligt, lyder det fra arrangørerne.