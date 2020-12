Send til din ven. X Artiklen: Bjørstorps nytårshilsen: 2020 blev året, vi aldrig glemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bjørstorps nytårshilsen: 2020 blev året, vi aldrig glemmer

Kære borgere Det berømte corona-pressemøde med statsministeren den 11. marts, hvor hun lukkede Danmark ned, føles i dag som startskuddet til 2020. Det er i hvert fald svært at huske, hvad der kom inden, for corona har fyldt det meste siden. Især her i Ishøj. Vi er desværre kom-munen, der set over hele corona-perioden har været hårdest ramt med flest smittetilfælde i forhold til indbyggertallet.

For Ishøj Kommune var det især nedlukningen i foråret, der vendte op og ned på den hverdag, vi er vant til. Eleverne i vores skoler skulle vænne sig til at blive undervist hjem-mefra, forældre fik mere tid med deres børn, fordi de ikke kunne blive passet i vores dag-institutioner, plejehjemsbeboerne måtte undvære besøg fra deres pårørende og flere kommunale medarbejdere blev hjemsendt, mens andre gik på arbejde som normalt.

Det var og har været en hård tid for os alle, men særligt går mine tanker til vores ældre og ud-satte, som dette år har været specielt hårdt for. En kæmpe tak til alle de frivillige borgere, som har givet en hånd med under corona for at hjælpe deres medborgere med at komme igennem en anderledes hverdag, fx ved at handle ind og hente medicin. Også en stor tak til vores foreninger for at styrke Ishøjs fællesskaber i en svær tid.

Løfter i flok Det har også været opløftende at se, hvor omstillingsparate vores medarbejdere i kommunen er, og hvor klar de har været til at hjælpe, hvor de kunne.

Da vi i foråret oprettede et frivilligt coronavikarkorps, meldte 53 hjemsendte medarbejdere sig klar til at assistere, hvis presset på sundhedsområdet blev for stort på grund af mange udskrevne coronapatienter fra hospitalerne. Medarbejderne blev oplært, men heldigvis endte det med, at der ikke var brug for dem.

Mange har også givet en hånd med de 15 gange, hvor Region Hovedstadens mobile test-center har besøgt et sted i kommunen.

Det er fantastisk, at vi på den måde har kunnet give borgerne mulighed for at blive testet i deres egen kommune, og det har mange heldigvis benyttet sig af. Vi må også klappe ad vores unge, der i efteråret selv tog initiativ til at få smitten ned i deres egen aldersgruppe.

Det gjorde Ishøj Ungeråd og Ishøj Fælleselevråd med kampagnen '#detmåvigodt', der i stedet for budskaber om forbud og restriktioner, mindede deres kammerater om alle de gode ting, de stadig kan gøre, mens de samtidig overholder alle coronaregler - et godt initiativ for de unges mentale sundhed.

Vi støttede som kommune op om kampagnen med blandt andet indkøb af 3000 stofmundbind til de unge.

Nye lægehus i Brohuset Det var trods alt ikke alle begivenheder i 2020, som handlede om corona. Der skete heldig-vis også mange gode ting.

I 2020 fik håndværkerne for eksempel taget endnu en god luns af arbejdet med første etape af ombygningen af Brohuset. En bygning, som vi vil forvandle til et moderne medborger- og sundhedshus i hjertet af Ishøj - et hus, hvis eget hjerte kommer til at banke for sundhed, trivsel og livskvalitet.

I februar kunne jeg klippe snoren til et nyt lægehus i netop Brohuset. I 2021 flytter foreninger og netværk ind i Brohuset, når vi er færdige med den første af fire etaper til sommer. Ud over vores foreninger og frivillige netværk bliver der også gjort plads til flere sundhedstilbud - bl.a. en kiropraktor, en fodklinik og en eventuel øjenlægeklinik.

Brohuset er allerede en stor succes. Vi troede, at det ville tage længere tid at fylde det 12.000 m2 store hus, men vi har så mange planer og ideer til, hvem der skal bo i Brohuset, at vi allerede nu må prioritere.

Det bedste budget i Ishøjs historie Prioritere måtte vi også til årets budgetforhandlinger, for partierne havde mange ønsker, hvoraf flere end normalt kunne indfries. I oktober 2020 bakkede et samlet byråd op om næste års budget. Det vil jeg gerne takke for. Det er det bedste og økonomisk mest given-de budget for borgerne i Ishøjs historie.

Vi er vant til besparelser, men denne gang var der ingen. Den gode økonomi skyldes blandt andet, at vi vandt på udligningsreformen, som fordeler penge mellem rige og fattige kommuner.

Vi må i den grad sige, at Ishøj er en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i. Vi kan fx nærmest ikke følge med efterspørgslen efter nye erhvervsgrunde, selvom vi har bygget hele to nye erhvervsområder indenfor de seneste fem år.

Vi er tæt på at kunne melde alt udsolgt i vores nyeste erhvervsområde Pilemølle Erhverv. Jeg forventer, at vi får solgt den sidste grund i løbet af 2021. Det er glædeligt, for vi vil gerne gøre det godt for vores virksomheder.

Det har vi i år blandt andet gjort med hjælpepakke til de mange, som må kæmpe med de økonomiske konsekvenser af corona.

Nye boliger skyder op Samtidig med, at vi har bygget de to nye erhvervsområder, Winthersminde og Pilemølle, ved motorvejen, har vi arbejdet på at forvandle Ishøjs første erhvervsområde, det lille er-hvervsområde ved Ishøj Strandvej, til et nyt boligområde.

Det tog vi endnu et skridt til i 2020. 106 boliger i det nye boligkompleks Solkysten blev færdige og taget i brug. I 2021 forventer vi, at byggeriet af yderligere cirka 130 boliger går i gang. De vil være indflytnings-klar i 2022. Også andre steder i Ishøj er der bygget nyt.

I 2020 kom der 58 nye rækkehuse til i Vejleåparken. I 2021 slår vi dørene op for det nye seniorbofællesskab Bovieran ved Ørnekærs Vænge med den overdækkede vinterhave, hvor beboerne vil kunne nyde eksotiske planter fra hele verden. Der er også gang i flere boligprojekter i Ishøj Landsby, hovedsageligt rækkehuse og enfamilieshuse.

2020 var på mange måder et historisk år, og det var både godt og skidt. Til den gode side var salget af Ishøj Fællesantenne, som Ishøj Kommune har ejet i 45 år. Lige så visionært det var i 1970'erne, at kommunen sikrede tv til alle borgere, lige så gammeldags virker det i dag.

Tiden er løbet fra konstruktionen, og juraen er heller ikke med os længere. Vi må nemlig som kommune ikke levere internet til borgere, og det er jo vigtigere end tv i dag. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi fik solgt til Stofa, som overtager fællesantennen den 1. juni 2021, og som fortsat vil lytte til borgerne via et nyt brugerråd.

Forrest i køen til corona-vaccine

Her, hvor året går på hæld, kan vi glæde os over, at Ishøjs kedelige corona-førsteplads har ført noget positivt med sig. Vi er nemlig kommet foran i køen til den nye coronavaccine.

Det betyder så utroligt meget, at vi er nogle af de første, som kan beskytte vores ældre og sårbare mod corona. For den sorte coronasky er jo langt fra drevet over. Den hænger stadig faretruende over os. Vi er nu gået ind i de vintermåneder, der plejer at give virussygdomme rigtig gode betingelser for at sprede sig, når kulden får os til at rykke sammen indenfor.

Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi holder fast, husker alle de gode råd om især afstand og god håndhygiejne og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, ikke mindst til den forestående nytårsaften.

Hermed vil jeg ønske alle borgere et godt og coronasikkert nytår.

Ole Bjørstorp

Borgmester i Ishøj Kommune