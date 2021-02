Ole Bjørstorp har igen mulighed for at blive valgt som borgmester i Ishøj. Arkivfoto.

Bjørstorp har døren på klem for ny borgmesterperiode

Ole Bjørstorps dage som borgmester var talte, men siden han og fire andre forhenværende socialdemokrater valgte at bryde ud af partiet og stifte Ishøjlisten, er det igen en mulighed, at Ole Bjørstorp kan sætte sig i borgmesterstolen efter kommunalvalget til november.

- Vi har ikke talt om spidskandidater eller opstillingslister endnu, men nu er det en mulighed, at jeg kan blive borgmester igen, siger Ole Bjørstorp, der dog tager det hele med et gran salt.

- Vi skal have sat os ned og udarbejdet et program frem mod valget. Det eneste, som er helt sikkert, er, at vi i højere grad vil arbejde for Ishøjs interesser, siger Ole Bjørstorp.