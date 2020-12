Bjørstorp bakker nu op om Amdisen

Se billedserie Ole Bjørstorp blev vraget som borgmesterkandidat efter 20 år som borgmester. Der har været røster fremme om, at han eventuelt var på vej væk fra Socialdemokratiet. Det maner han nu i jorden. Efter et gruppemøde bakker han nu op om Amdisen.

Sydkysten - 02. december 2020 kl. 08:55 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Ishøjs nuværende borgmester Ole Bjørstorp, som i sidste uge blev vraget som borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg, bakker nu op om Merete Amdisen som Socialdemokratiets borgmester-kandidat.

Socialdemokratiet i Ishøj valgte den 24. november ny borgmesterkandidat. Det blev Merete Amdisen. Det fik nogen til at tvivle på, om borgmester Ole Bjørstorp ønskede at fortsætte sin over 40 år lange karriere i Socialdemokratiet.

Efter gruppemødet i den socialdemokratiske gruppe mandag aften er det dog slået fast, at Ole Bjørstorp forbliver i Socialdemokratiet og giver sin fulde opbakning til Merete Amdisen. Det samme gjorde de øvrige socialdemokratiske byrådsmedlemmer på mødet. Således fortsætter hele den 11 mand store socialdemokratiske gruppe af Ishøj Byråd frem til kommunalvalget næste år.

- Jeg ønsker selvfølgelig ikke at forlade det parti, som jeg har tegnet som borgmester i over 20 år, men jeg vælger at bruge min ret til at blive siddende frem til valgperiodens udløb den 31.12.21, siger Ole Bjørstorp.

Han suppleres af Merete Amdisen.

- Jeg er godt tilfreds med gruppens opbakning omkring mig som ny borgmesterkandidat. Det er et godt udgangspunkt for kommunevalget, at vi er en samlet gruppe på 11 mandater i Ishøj Byråd, siger Merete Amdisen.

Merete Amdisen og Ole Bjørstorp udtaler, at de vil samarbejde om at skabe de bedste resultater for Socialdemokratiet og for Ishøj.