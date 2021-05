Bjarke Falgren fejrer nyt album i Portalen

Bjarke Falgren og Portalens historie går mange år tilbage. Faktisk helt tilbage til 2000, hvor den unge violinist gik på musikkonservatoriet med de to nordmænd Svein Erik Martinsen og Lars Tormod. De dannede trioen Hot N Spicy og indspillede en demo, som de sendte ud til nogle spillesteder, et af dem Portalen. Det kastede straks et job af sig, og Falgren optrådte for første gang i Portalen i foråret 2001. Siden dengang har den danske virtuos optrådt mange gange i Portalen, og i dette forår - i 2021, 20 år efter hans første besøg - vender Bjarke Falgren tilbage, denne gang som del af en kvartet og med det spritnye album, 'Origin' - som udkommer dagen før koncerten i Portalen - i bagagen. Det er altså ikke helt tilfældigt, at det netop bliver i Portalen, at Falgren og vennerne fejrer udgivelsen af hans helt nye album.