Birthe Kjær-koncert spredte glæde på Christians Have

Birthe Kjær lagde vejen forbi Plejecenter Christians Have i Solrød, hvor hun optrådte med to koncerter. Den ene torsdag og den anden fredag eftermiddag. Med velsprittede hænder, værnemidler og corona-retningslinjer sang beboerne på Christians Have lystigt med på de ikoniske og velkendte toner fra den danske sangerinde. Coronavirus har sat en stopper for de festlige aktiviteter på plejecenteret, så derfor vakte koncerten stor begejstring hos beboerne, som havde set frem til dagen.

Under den 45 minutter lange udendørskoncert på parkeringspladsen foran plejecenteret sang Birthe Kjær et stort udvalg af hendes mest kendte sange bl.a. "Den knaldrøde gummibåd" og "Sommer og sol". De velkendte toner fik flere af beboerne til at rejse sig og danse med.

For at sikre at alle beboere kan nyde godt af den folkekære sangerindes koncert samtidig med, at alle retningslinjer i forhold til coronavirus bliver overholdt, afholdt plejecenteret to koncerter både for den private og kommunale del af Christians Have. Torsdag var koncerten for beboerne på Altiden og Rehabilitering, mens beboerne på resten af plejecenteret fik oplevelsen fredag eftermiddag.