Billedserie: Det gør sjællændere - ifølge pressemeddelelserne

Sjællændere foretrækker katte 34 procent af sjællænderne foretrækker katte frem for hunde. Ifølge en undersøgelse foretaget af Yougov for Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, er sjællænderne de mest katteglade mennesker i Danmark. I resten af landet foretrækker flertallet hunde. Kun 24 procent på landsplan foretrækker kat. De nævner dog ikke, hvordan resten af stemmerne fordeler sig, men 34 procent er næppe et flertal. Arkivfoto: Thomas Olsen

Foto: THOMAS OLSEN