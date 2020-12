Send til din ven. X Artiklen: Billeder og video: Fyrværkeri skudt af i hovedhøjde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder og video: Fyrværkeri skudt af i hovedhøjde

Sydkysten - 22. december 2020 kl. 11:15 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Mandag aften blev der ved flere lejligheder affyret bomberør på ulovlig vis i området omkring Waves i Hundige.

Billeder og videoer fra stedet viser, at fyrværkeriet blev skudt af i hovedhøjde, og omkring en tankstation.

Midt- og Vestsjællands Politi var i området to gange, men det lykkedes ikke at finde frem til de personer, der fyrede af, forklarer Martin Bjerregaard, presserådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han forklarer, at den første anmeldelse kom omkring klokken 19.15, hvor patruljer kørte til området uden at finde frem til gerningspersoner. Det var ifølge anmelderen seks til syv drenge i 13 til 14-års alderen, der fyrede bomberørene af.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Fyrværkeri Hundige her i stedet

22.30 får politiet endnu en anmeldelse om ulovligt fyrværkeri i området, og selvom de i anden omgang havde hundepatruljer med, så lykkedes det heller ikke at pågribe nogen, der kunne sigtes i sagen, lyder det fra Martin Bjerregaard, der fortæller, at det kan være svært for politiet at løfte bevisbyrden i den slags sager.

- Det er svært at tage nogen på fersk gerning, og hvis vi ser, at en gruppe fyrer af på afstand, så bliver det svært for os at løfte bevisbyrden i forhold til, hvem der reelt fyrede af, siger Martin Bjerregaard, der dog ikke mener, at politiets tur til Hundige var forgæves.

- Vi håber, at det har en præventiv effekt, når vi er tilstede i området, siger han.

Strengere straffe Martin Bjerregaard har set de farlige affyringer på både billeder og videoen.

- De bliver fyret af i hovedhøjde, så det både er til fare for gående og billister, der risikerer en eksplosion lige foran bilen, siger han.

- Derudover foregår det ved en tankstation, som jo udgør en enorm brandfare, siger han.

Det er kun lovligt at affyre fyrværkeri i perioden mellem 27. december og 1. januar, og det skal affyres på forsvarlig vis.

Derudover er det ulovligt at sælge fyrværkeri til unge under 18 år, og derfor har Martin Bjerregaard en appel til de myndige, som har sørget for fyrværkeri til de unge.

- Forklar de unge, hvordan man affyrer lovligt, og hvornår det er lovligt at affyre sine raketter og bomberør, siger han.

Folketinget har netop vedtaget en lov, straffen for at rette fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen bliver tirsdag skærpet med en tredjedel.

Det straffes normalt med mellem 10 og 60 dages fængsel, hvis man forsætligt bringer andre i fare med fyrværkeri, og hårdere hvis det er mod brandvæsen eller politifolk. Det er de straffe, som skærpes.