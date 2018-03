Billeder: Pomp og pragt på gymnasium

Se billedserie Festudvalget på Solrød Gymnasium hylder sammen med en pakket sal aftenens kårede dronning: Tatiana Maria Bager fra 3b, der også deltog i årets teaterkoncert 2018 og fungerer som elevtekniker for skolen i det daglige. Aftenens konge blev Kristian Samdal fra 3.d. og modtog et lignende bifald fra kammeraterne.

Gallafesten på Solrød Gymnasium er ligeså gammel som skolen, så skolens nuværende elever skrev sig ind i en næsten 40 år gammel tradition, da de festede med stil og højt humør. Alligevel er hver årgang sin egen, og i fredags var det 2018-versionen af skolens elever, der oplevede fællesskab på tværs af klasser og årgange.

Den festlige aften blev blandt andet foreviget i årets gallabilleder. Både fotograferne, Jeff Duckett og Gustav Rex Thestrup, og elever havde det sjovt med at agere stjerner for en aften, hvorfor billederne stråler af fællesskab mellem Danmarks ungdom.

I kantinen var der pyntet op med blomster i knop. Langbordene blev fyldt op klassevis, men der var indtil flere lærere, der måtte se efter en ekstra gang for at genkende deres egne klasser. De unge mænd i smoking, habit og slips eller butterfly så pludselig fem år ældre ud, ligesom de unge kvinder havde transformeret sig fra ællinger til svaner. Intet var overladt til tilfældighederne i forhold til hår, makeup, kjoler og sko.

Middagen blev nydt i fællesskab, krydret som den var med kåringer og let tilgængelig lyrik af Johnny Mogensen.

Der blev danset

Aftenens højdepunkt nærmede sig, da gulvet blev ryddet til dans, og det skulle indvies af 3.g'ernes lanciers.

Klasserne har øvet sig på dansen i ugerne op til festen alle tre år, og derfor var både chassé og herremølle ved at være på plads inden gymnasietidens store finale. Gulvet var tæt pakket, så hver kvadrille havde ikke mange kvadratmeter at gøre med. Det gav bare anledning til, at parrene måtte stå lidt tæt, og da musikken spillede, blev der bukket og nejet, så det havde været Amalienborg værdigt.

Efterfølgende var det alle 1. og 2.g'eres tur til at svinge skørterne. Gymnastiktimerne havde tydeligvis givet pote, så den almene dannelse også på dette punkt allerede havde formet de kommende studenterårgange. Lanciers gør sig dog noget bedre i festtøj og dæmpet belysning end i joggingtøj under lysstofrør, og eleverne forstod at nyde de rigtige rammer.

De festlige rammer fortsatte, da musikken skiftede toneart, og dansetrinene fik en ny karakter. Samtaler, hygge, dans og kærlige blikke fortsatte sammen med festen i mange timer frem.

Solrød Gymnasium er sat i verden for at uddanne studenter, der efterfølgende tager en videregående uddannelse. Men ambitionen er også, at eleverne på SG har det sjovt i et trygt og nært ungdomsmiljø, som danner hele mennesker. Derfor skal den røde løber også ind imellem rulles ud.