Billeder: Motor Mille overraskede unge ryttere

- Vi laver mange historier, når vi er ude på hestene, for at børnene ikke tænker så meget over, at det gør ondt, at de er trætte, eller at noget driller. De får et andet fokus, så de rider længere og får trænet mere i sidste ende, fortæller Lone Wøldike, som er ridefysioterapeut og sammen med handicapinstruktør Sten Henriksen driver Greve Ridefysioterapi.