Billeder: Her skal Solrøds ældre bo

På grund af snevejret blev rejsegildet på tilbygningen til Christians Have Plejecenter rykket indenfor i de samme lokaler, hvor beboerne fremover kommer til at indtage deres mad. Efter de obligatoriske blev der spist pølser, og dermed var spisesalen så at sige blevet indviet. De rigtige beboere må dog væbne sig lidt med tålmodighed endnu - indvielsen sker efter planen først til september. Til gengæld kan de glæde sig over, at plejecentret skal være mere end blot et plejecenter, som borgmester Niels Hörup (V) understregede i sin tale:

- Christians Have har en helt særlig god ånd, som vi værner om, og som vi også skal føre med over i denne nye bygning - nemlig det at have fokus på den enkelte borger. Og også at have fokus på, at Christians Have ikke blot er et plejecenter, men et hjem, sagde Niels Hörup.