BilkaToGo har ansat 30 nye medarbejdere

Sydkysten - 04. juni 2020

Bilka i Hundige sælger fem gange så mange varer i BilkaToGo, som afdelingen gjorde før coronakrisen. Tidsrummet, hvor man kan bestille varer online, bliver nu udvidet.

Mange butikker har lidt under coronakrisen. Det er de færreste, der har haft succes, men det har varehuset Bilka i Hundige, hvor afdelingen BilkaToGo ikke kunne pakke varerne så hurtigt, som kunderne ville hente dem. Coronakrisen har i høj grad fået folk til at sidde hjemme i sofaen og bestille varer online og holde afstand ved, at medarbejderne i BilkaToGo pakker varerne, åbner kundernes bagagerum og læsser varerne.

Afdelingen BilkaToGo kørte fint og var stille og roligt i fremgang, før coronakrisen brød ud, men da statsministeren stort set lukkede Danmark ned, eksploderede antallet af ordrer på BilkaToGo.

10doblet antallet

- Der gik to timer efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede Danmark ned. Så måtte jeg ringe til vores BilkaToGo-bagland og sige, at nu skulle de stoppe med at tage ordrer ind. Fra dag et og frem til efter påske blev antallet af ordrer på BilkaToGo tidoblet. Det var enormt hektisk og spændende. Vi var booket tre dage frem, og kunderne holdt i lange køer for at hente varer. Man kan sige, at den gode historie er, at vi i første omgang hentede medarbejdere ind fra varehuset og over til BilkaToGo. Så folk, der arbejdede i tøjafdelingen, de var lige pludselig i gang med at plukke varer til kunderne i BilkaToGo. Vi ansatte 30 nye medarbejdere på 10 dage. Det var tjenere, kokke, frisører, guldsmede. De var alle fra virksomheder, der var lukket ned, så fik de job her. Nu er mange af dem tilbage til deres egne job igen, fortæller varehuschef Jakob Larsen, Bilka Hundige.

Han glæder sig over, at Bilka ikke har afskediget under krisen. Vi har haft mulighed for at holde åbent og give medarbejderne den tryghed, at de ikke skulle frygte for deres job.

- Rent faktisk er vi endt med at ansætte 30 nye medarbejdere til BilkaToGo, så afdelingen nu er oppe på tæt ved 60 medarbejdere, siger Jakob Larsen, om afdelingen, der er i rivende udvikling.

Fem gange så mange

- Vi har fået en hel masse læring og er ved at finde frem til en ny hverdag i BilkaToGo. Jeg tror, at afdelingen nu har fundet et leje i forhold til før corona. Vi har nu fem gange så mange ordrer, som vi havde før krisen brød ud. Det er vi glade for og arbejder så på at forbedre ordningen, forklarer varehuschefen.

Cecilie Marcussen er ny afdelingsleder for BilkaToGo, og det har hun været siden den 13. maj. Cecilie kommer fra varehuset Føtex, hvor hun har været i 10 år. Hun blev ansat i BilkaToGo i Hundige, da coronakrisen begyndte, og nu er hun udnævnt til leder af afdelingen.

Kan afhente i intervaller

- Vi laver systemet om fra den 8. juni, så man kan afhente i tidsintervaller, det betyder, at den samme afhentningsplads kan bruges fire-fem gange på en dag, og kunderne slipper for at holde i lang kø. Det gør det mere glidende. Man kan bestille fra klokken 6, og så kan man hente fire timer senere. Nyt er også, at man kan bestille varer helt frem til klokken 14. og fortsat hente fire timer efter, fortæller Cecilie, og varehuschefen supplerer:

- Der er noget nemhed og sikkerhed over det. Du behøver ikke at stige ud af bilen. Det er nemt, man taster sit nummer ind i standeren, når man kommer og får at vide, hvilken bane man skal køre ind i.

Tillid

Et er, at det er nemt, men den nye afdelingsleder har også et øget fokus på indkøbsoplevelsen generelt.

- Det er en kæmpe tillidserklæring, at kunderne tør lade os pakke deres varer. Derfor skal medarbejderne huske, at den firkantede blå kasse, som de kører rundt med, når de handler ind for kunderne i varehuset, den repræsenterer en kunde. Man skal tage de bedste varer, og man skal ikke plukke noget, som man ikke selv vil have. Hvem gider pakke en pose ud, hvor agurkerne f.eks. er stødt på hele den ene side, siger hun og uddyber:

- De skal erstatte varer. Hvis folk f.eks. har bestilt et gulerodsrugbrød, og det fabrikat er udsolgt, så må man se, om der er en andet mærke, der har et lignende eller om der er en økologisk variant, uden at det koster kunden ekstra. Vi skal være sikre på, at de varer, som kunderne har bestilt også er i posen, når kunderne pakker ud. Det nytter jo ikke, at de ikke får rugbrød med hjem - bare fordi lige den variant, de ønsker, var udsolgt.

Cecilie forklarer, at der også er en udvikling i indkøbsmønstret hos kunderne, hvor BilkaToGo i den seneste tid har oplevet, at folk handler større ind.

Et par af de kunder, der fredag formiddag var mødt frem for at hente deres varer, da avisen var forbi, fortæller her, hvad de synes om ordningen, og hvordan de bruger den.

Gitte M. Larsen fra Greve fortæller:

- Det er en super ordning. Jeg fik øjnene op for ordningen, da coronakrisen begyndte. Før handlede jeg to gange om ugen her i Bilka. Nu kører jeg en gang om ugen i min frokostpause og henter de varer, som jeg har bestilt, og kvaliteten er generelt god.

Også Benedicte Tårnager fra Greve er tilfreds med ordningen.

- Vi har valgt at handle i BilkaToGo lige fra begyndelsen af coronakrisen. Det er et super smart system. Det er storkøb, hvor man bare ikke selv skal slæbe. Vi har gjort det hver uge lige siden. Før gik vi i varehuset og handlede et par gange om ugen, og vi har da også været der nogle enkelte gange siden. Det har særligt været, hvis vi skulle købe fisk.

Varerne man kan bestille via BilkaToGo afspejler samme uges tilbudsavis, men indtil videre kan man ikke købe tekstil, bøger, maling, elektronik og fra haveafdelingen.

- Siden udvikler sig hele tiden, og Salling Group, som Bilka er en del af, investerer mange penge i at forbedre, så jeg vil ikke udelukke, at sortimentet bliver udvidet, siger Jakob Larsen.