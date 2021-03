Send til din ven. X Artiklen: Bilka Ishøj donerer overskudsmad til trængte lokale til påske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilka Ishøj donerer overskudsmad til trængte lokale til påske

Sydkysten - 22. marts 2021

Påske er for de fleste forbundet med familiefrokoster og masser af god mad. Selvom højtiden bliver anderledes i år på grund af Covid-19, skal det fejres. Men ikke alle har råd til eller mulighed for at fejre påske på den måde. Derfor donerer Bilka Ishøj i år overskudsmad- og varer til trængte borgere gennem den lokale forening Næstehjælperne Ishøj.

Påskeferien nærmer sig, og selvom Covid-19 restriktioner spiller ind, så vil påsken for de fleste danskere betyde fridage og fejring af højtiden i den nære families skød med påskefrokost, påskelam og påskeæg i massevis. Men det er ikke alle, der har råd til eller mulighed for at holde sådan en påske.

Derfor donerer Bilka Ishøj op til påske i år overskudsmad og -varer til trængte lokale gennem Næstehjælperne Ishøj. Foreningen deler maden og varerne ud til de borgere og familier i området, som har det svært og har brug for lidt ekstra hjælp til at holde en hyggelig påske.

- Maddonationerne kommer til at betyde, at en hel masse trængte mennesker kan få en hyggelig påske. Der bliver måske endda lidt ekstra plads til at frigøre noget økonomisk overskud til et påskeæg til et barn. Derfor er vi ualmindeligt glade for Bilkas donation, fortæller Karina Kronborg Hansen, formand for Næstehjælperne i Ishøj.

Overskud til at give tilbage

Hos Bilka Ishøj er de glade for samarbejdet med Næstehjælperne Ishøj. Varehuschef Martin Reinholdt glæder sig især over at kunne være med til at gøre en forskel for de lokale og dermed give noget tilbage til lokalsamfundet.

- Næstehjælperne gør et vigtigt stykke arbejde med at hjælpe de folk, der har det svært i vores kommune. Især i forbindelse med påsken er der mange forventninger til, hvordan det hele skal foregå. Det kan være svært for mange arbejdsløse og udsatte, som i forvejen ikke ved, hvordan de skal få hverdagen til at hænge sammen. Derfor er vi glade for, at vi kan være med til at gøre en forskel for dem, der har brug for det, siger Martin Reinholdt.

Vil sprede glæde i hele landet

Hele 15 af Bilkas varehuse donerer overskudsvarer til værdigt trængende gennem foreninger og organisationer i forbindelse med påsken i år. Flere af varehusene har tidligere doneret lokalt op til jul, men det er første gang, Bilka donerer overskudsmad op til påske på kædeplan.

- Vi synes, det er naturligt, at vi forsøger at gøre en forskel i de lokalområder, vores butikker ligger i - og for de mennesker, der bor der. Derfor er det også naturligt, at vi prøver at hjælpe dem, der ikke har det så nemt, mens vi andre holder påskeferie. Samtidig er det overskudmad, vi donerer, så vi forebygger også madspild. Det gør projektet dobbelt meningsfuldt, siger Mark H. Nielsen, direktør i Bilka.

Bilka donerer både varer, der har udløbsdato i lukkedagene omkring påske, og varer, de vurderer, de ikke kan nå at få solgt.