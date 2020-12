Bilka i Hundige donerer overskudsmad til Stop Spild Lokald Greve. Pressefoto

Bilka Hundige donerer overskudsmad til udsatte

Sydkysten - 16. december 2020 kl. 05:14

December er i fuld gang med julegaveindkøb, julehygge og overvejelser om and eller flæskesteg. Men ikke alle har mulighed for at holde jul som de fleste andre, fordi økonomien ikke er til det.

Derfor donerer Bilka Hundige i år overskudsmad- og varer til udsatte familier til jul gennem Stop Spild Lokalt Greve.

Julen varer længe, koster mange penge. Og mens julen for de fleste står på overdådige mængder af mad, julehygge i familiens skød og julelækkerier i lange baner, er der andre, der ikke har råd til at holde jul på samme måde.

Derfor donerer Bilka Hundige op til jul i år overskudsmad- og varer til værdigt trængende gennem Stop Spild Lokalt Greve. Det betyder, at mellem 200 og 400 børnefamilier og enlige voksne i sårbare situationer kan holde en lidt bedre jul, end de ellers ville have haft.

- Donationerne betyder, at vi kan hjælpe endnu flere udsatte familier og enlige her i juletiden. De

kan få rigeligt med mad på bordet juleaften, og vi håber, det vil forbedre deres jul. Det er også vigtigt for os at sige, at de udsatte, der sidder alene i corona-tiden, også kan hente en julepose med mad, så de kan fejre julen, siger Betina Larsen, stifter af og repræsentant for Stop Spild Lokalt Greve.

Det er Bilka Hundiges varehuschef, Jakob Larsen, der har valgt, at Stop Spild Lokalt Greve skal modtage årets donation. Han er glad for at være med til at give en god jul til udsatte mennesker.

- Det betyder meget for mig, at vi kan være med til at hjælpe udsatte familier i lokalområdet, der har brug for ekstra mad. Det er også væsentligt, at nogle kan få gavn af den mad, som vi ellers ville have smidt ud. At donere overskudsmaden er et ansvar, vi har som virksomhed, og som jeg personligt sætter stor pris på, at vi lever op til, siger Jakob Larsen, der er varehuschef i Bilka Hundige.