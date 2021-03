Bilka Waves i Hundige donerer overskudsmad til trængte lokale op til påske.

Bilka Hundige donerer overskudsmad til udsatte familier op til påske

Påske er for de fleste forbundet med familiefrokoster og masser af god mad. Men selvom højtiden bliver anderledes i år på grund af Covid-19, har ikke alle råd til eller mulighed for at fejre påske på den måde. Derfor donerer Bilka Hundige i år overskudsmad- og varer til udsatte borgere gennem den lokale madspildsaktør Stop Madspild Lokalt i Greve.

Påskeferien nærmer sig, og selvom Covid-19 restriktioner spiller ind, så vil påsken for de fleste danskere betyde fridage og fejring af højtiden i den nære families skød med påskefrokost, påskelam og påskeæg i massevis. Men det er ikke alle, der har råd til eller mulighed for at holde en sådan påske.

Derfor donerer Bilka Hundige op til påske i år overskudsmad og -varer til arbejdsløse og familier i økonomisk sårbare situationer gennem Stop Madspild Lokalt i Greve. Foreningen deler maden og varerne ud til de sårbare borgere, så de får mulighed for at holde en lidt hyggeligere påske, end de ellers ville have haft mulighed for.

- Flere og flere bliver arbejdsløse og står i en økonomisk sårbar situation på grund af corona-krisen, så det er dejligt med en håndsrækning fra Bilka, så vi kan hjælpe flere udsatte her til påske. Nogen spiser rugbrød i flere dage i træk for at spare på pengene, og andre har ikke råd til påskeæg til børnene. Med donationerne kan vi hjælpe dem med at få en god påske, og det betyder rigtig meget for os, siger Betina Larsen, distriktschef for Stop Madspild Lokalt i Greve.

Hos Bilka Hundige er sektionschef Jesper Dahlberg glad for og stolt af samarbejdet med Stop Madspild Lokalt. Han glæder sig specielt over hvor stort et antal lokale, de kan nå ud til med påske-samarbejdet.

- De frivillige hos Stop Madspild Lokalt gør et stort stykke arbejde med at hjælpe helt op til 2-300 trængte i lokalområdet i forbindelse med påsken. Det er meget imponerende, og det gør mig personligt glad og stolt, at vi kan være en del af det. Det er vigtigt for mig, at vi hos Bilka kan være med til at tage ansvar og vise samfundssind - specielt i disse tider, siger Jesper Dahlberg.

Hele 15 af Bilkas varehuse donerer overskudsvarer til værdigt trængende gennem foreninger og organisationer i forbindelse med påsken i år. Flere af varehusene har tidligere doneret lokalt op til jul, men det er første gang, Bilka donerer overskudsmad op til påske på kædeplan.

- Vi synes, det er naturligt, at vi forsøger at gøre en forskel i de lokalområder, vores butikker ligger i - og for de mennesker, der bor der. Derfor er det også naturligt, at vi prøver at hjælpe dem, der ikke har det så nemt, mens vi andre holder påskeferie. Samtidig er det overskudmad, vi donerer, så vi forebygger også madspild. Det gør projektet dobbelt meningsfuldt, siger Mark H. Nielsen, direktør i Bilka.

Bilka donerer både varer, der har udløbsdato i lukkedagene omkring påske, og varer, de vurderer, de ikke kan nå at få solgt.