Bilist stak af fra uheldssted

Onsdag blev en 32-årig kvindelig bilist påkørt, da hun kørte ad Hundigevej mod Lillevangsvej i Greve og ville svinge til venstre i krydset mod syd. Uheldet skete, da en bil kom kørende bagfra med høj hastighed og påkørte den 32-åriges bil, oplyser politiet i døgnrapporten. Manden, der kørte bilen, steg ud og kiggede på skaderne, men kørte dernæst fra stedet uden at give sig til kende. Et vidne fulgte efter bilen, der blev efterladt ved en skrothandler, hvor manden tog nummerplader af bilen og stak af. Politiet var i mellemtiden blevet tilkaldt og fik fat i føreren af bilen, der viste sig at være en 19-årig mand fra København. Ingen personer kom til skade, og manden sigtes nu for at stikke af fra uheldsstedet.