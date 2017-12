Bilist ramte cyklist i rundkørsel

Tirsdag eftermiddag skete der et færdselsuheld i Solrød ved rundkørslen Jersie Strandvej - Parkvej, hvor en bilist ramte en cyklist. Uheldet skete, efter en 79-årig mand fra Solrød Strand, efter at have kørt ad Jersie Strandvej mod nord, svingede ud af rundkørslen for at fortsætte ad Jersie Strandvej. Under svingningen overså han en 19-årig mand fra Køge, der cyklede rundt i rundkørslen til Parkvej. Ud for Jersie Strandvej blev cyklisten ramt af bilisten, men pådrog sig ikke nogen behandlingskrævende skade ved uheldet. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten. Den 79-årige bilist blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve, da han var påvirket af spiritus under kørslen.