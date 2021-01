Bilist glemte reglerne

Onsdag klokken 14.49 var politiets videobil på patrulje på Køge Bugt Motorvejen ved Greve, hvor færdselsbetjenten filmede en bilist, som kørte med en trailer bagpå, der kørte alt for stærkt.

En måling viste, at bilen kørte med en gennemsnitshastighed på 115 km/t, selvom den højst tilladte hastighed på motorvej med trailer tilkoblet er 80 km/t.

Føreren undlod desuden at holde til højre, men kørte i skiftevis imellem 3. og 4. vognbane uden at give tegn med blinklyset ved vognbaneskift. Patruljen standsede bilisten, som viste sig at være en 39-årig mand fra Vojens.

Han havde ikke trailerkørekort, selvom han kørte med en trailer, hvortil der kræves BE-kørekort.

Den 39-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hastighed og for de øvrige færdselslovsforseelser.

Den 39-årige fik ikke lov at køre fra stedet med traileren, men måtte finde en med gyldigt BE-kørekort til at afhente hans køretøj. Han vil senere høre mere fra politiet i sagen.