Bilist flygtede efter uheld

Tirsdag klokken 19.04 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, efter at to bilister var stødt sammen i krydset Hundige Centervej - Lillevangsvej

Flere patruljer ledte i området efter det skadevoldende køretøj, som blev fundet parkeret på parkeringspladsen ved Waves. Bilen havde skader svarende til omstændighederne ved uheldet. Ved bilen traf politiet et par kvinder, hvoraf den ene - en 22-årig kvinde fra København SV - kunne mistænkes for at have været fører af bilen på uheldstidspunktet. Hun blev anholdt og sigtet for narkokørsel i forbindelse med færdselsuheldet, idet hun blev mistænkt for at være påvirket af kokain under kørslen. Efter afhøring til sagen og udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 22-årige, som vil høre nærmere, når analyseresultatet af blodprøven foreligger. Ingen kom til skade ved uheldet.