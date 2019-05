Se billedserie Interdans datterselskab K.W.Bruun Logistik har travlt med at flytte hele lageret af bilreservedele fra Hedehusene til det nye distributionscenter i Greve på Kildebrøndevej 42 i Greve. Midt i flytningen fik Jesper Rasmussen et speeddating virksomhedsmøde med Greve Kommune.

Bilimportør er første lejer i nyt distributionscenter

Sydkysten - 31. maj 2019

I Greves nye erhvervsområde ud til motorvejen i den nye erhvervskile mellem Køge Bugt motorvejen og jernbanen mellem København og Ringsted er Danmarks andenstørste bilimportør Interdan ved at rykke hele lageret ind i et topmoderne højlager på byggegrunden, hvor opførelsen af Greve Distribution Center (GDC) stadig er i gang.

På sigt vil Interdan få op mod 10-12 naboer i det nye erhvervslejemål. Det ser adm. direktør i K.W.Bruun Logistik Jesper Rasmussen frem til, fortalte han på et virksomhedsbesøg.

Interdans datterselskab K.W.Bruun Logistik er som den første lejer i GDC i fuld sving med at forberede sig på at samle et kæmpe stort lager af bilreservedele til Peugeot, Mitsubishi, Citroën, Opel og DS i den nye bygning, som den belgiske udvikler MG Real Estate opfører på den 230.000 kvm store grund. Her får Interdans datterselskab 13.600 kvm lager at boltre sig på. Der installeres 2 ½ kilometer reol på lageret til opbevaring af dæk, fortalte Jesper Rasmussen til Greves borgmester Pernille Beckmann, da hun gik en runde i bygningen sammen med Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed og Morten Dahlin, der er formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

- Vi er slet ikke faldet på plads endnu. Vi er under stort tidspres. Men vi glæder os til at få det hele gjort klar. Det er en fornøjelse at se det her sted vokse, og vi kommer til at sætte pris på den gode infrastruktur og lokalerne, der er meget bedre, end det vi kommer fra, fortalte Jesper Rasmussen, der er adm. direktør i Interdans datterselskab K.W.Bruun Logistik, som i praksis er dem, der kommer til at bebo det nye lejemål.

Han forventer, at flytningen til de nye lagerfaciliteter vil gavne forretningen:

- Vi kan hurtigere modtage biler fra Frankrig og Tyskland og levere reservedele til vores forhandlere i Københavnsområdet og det øvrige Danmark, fordi placeringen i Greve er meget bedre end i Hedehusene.

Nyt lager bliver arbejdsplads for 40-50 medarbejdere hos Interdan

På mødet med gæsterne fra kommunen fortalte Jesper Rasmussen, at de får brug for nye ufaglærte medarbejdere til lageret. Han regner med, at det nye sted bliver arbejdsplads for op til 50 medarbejdere. Derfor er han åben over for at tage et møde med Greve Kommunes Jobcenter til efteråret for at drøfte muligheden for at rekruttere ledige borgere fra Greve.

- Markedet er rigtig godt, og det kører godt for os. Derfor har vi lige ansat 10 medarbejdere, og vi skal bruge flere. Det kræver ingen uddannelse at have job på vores lager. Men det er vigtigt at få nogle medarbejdere, der kan tage fra og møde kl. 7.00 om morgenen. Vi får nok brug for 15 nye medarbejdere. Efter sommerferien er det oplagt at tales ved igen, når vores lager er flyttet hertil, sagde Jesper Rasmussen.

Greves borgmester Pernille Beckmann forventer, at GDC bliver et stort aktiv for udviklingen af Greve som centrum for transport- og logistikerhverv.

- Vi får sat Greve på landkortet som 'et hot spot' for transport- og logistikvirksomheder. Meget tyder på, at vi får frigivet et større areal til erhverv i området tæt ved GDC takket være den såkaldte 'Fingerplan 2019'. Det er et stort aktiv for os, da vi mangler ledig jord til erhverv, udtaler Pernille Beckmann.