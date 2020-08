Biler parkeret på brandvej: Politiet uddelte bøder

Lørdag klokken 13.07 fik politiet den første af flere anmeldelser om biler, der holdt ulovligt parkeret i området ved Karlstrup kalkgrav på Højagervej og Silovej, Karlslunde.

Nogle biler var blevet parkeret på et område, der var markeret som brandvej. Politiet kørte til området og uddelte parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler.

Ingen af bilerne holdt så meget i vejen, at de skulle borttransporteres for at skaffe frie brand- og redningsveje, så politiet udstedte kun parkeringsafgifter i området, som politiet holdt øje med frem til kl. ca. 18.00.