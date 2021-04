Send til din ven. X Artiklen: Bilen blev beslaglagt på vej til teoriprøve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilen blev beslaglagt på vej til teoriprøve

Sydkysten - 22. april 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Går den, så går den. Det er muligvis, hvad en 34-årig mand uden kørekort tænkte onsdag eftermiddag, da han satte sig ind i sin bil.

Men den gik ikke. På Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde Rasteplads blev den 34-årige standset i et rutinetjek, og her viste det sig, at den 34-årige var på vej til en teoriprøve for at generhverve sit kørekort, som han tidligere havde mistet.

Så langt nåede han dog ikke, da det var femte gang inden for de seneste to år, at manden blev taget i at køre bil uden kørekort, og derfor kunne politiet beslaglægge bilen, hvilket den 34-årige accepterede, og derfor måtte han finde en anden kørelejlighed hjem.

Når sagen skal afgøres vil retten vil senere tage stilling til, om bilen kan konfiskeres endeligt. Den 34-årige kan ud over den beslaglagte bil forvente en klækkelig bøde i sagen. Han må hellere se at få bestilt tid til en ny teoriprøve, da det absolut ikke kan betale sig at køre uden kørekort.