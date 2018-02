Sagen begyndte i oktober 2014, hvor en dengang 35-årig mand kørte en stjålet bil ind i et pizzeria. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Bil kørte ind i pizzeria: Begge tiltalte frifundet

Sydkysten - 23. februar 2018 kl. 13:12 Af Petter Becker-Jostes

Når en bil brager ind i et pizzeria, er det som regel muligt at finde ud af, hvem der er skyld i uheldet. Det gælder dog ikke i en bemærkelsesværdig sag fra Greve, hvor to mænd, der begge har været tiltalt, nu er blevet frifundet.

Det står klart, at det var en dengang 35 år gammel mand, der ikke havde noget kørekort, som i oktober 2014 kørte en stjålet Mazda 323 ind i både pizzeriaet i Håndværkerbyen og ind i en parkeret BMW. I første omgang var det da også ham, der i efteråret 2016 sad på anklagebænken. Dengang indrømmede han at have kørt bilen, men fortalte samtidig, at han var blevet tvunget til det. Han havde været ude at cykle i Håndværkerbyen i Greve, hvor han af fem mænd blev truet med tæsk og tvunget til at stjæle en bil for at køre den ind i deres egen bil for at snyde med forsikringen, fortalte ulykkesbilisten dengang i retten. Da han ikke havde kørt bil før, kom han til at køre for stærkt og endte med at køre Mazdaen ind i den parkerede BMW 3-serie og pizzeriaet, lød hans forklaring.

Den forklaring købte Retten i Roskilde og frifandt derfor manden både for kørsel uden kørekort, brugstyveri af bilen og for ikke at have kørt efter forholdene. Under retsmødet satte ulykkesbilisten også navn på en af de mænd, der skulle have truet ham, og det var denne mand, der i denne omgang sad på anklagebænken i retten.

Også han endte dog altså også med at blive frifundet, for de tre dommere fulgte naturligvis princippet om, at man er uskyldig, medmindre det modsatte er bevist. Således var ulykkesbilisten ikke dukket op i retten for at afgive forklaring, og under alle omstændigheder ville hans ord kun være blevet tillagt en "begrænset bevisværdi," som dommerne pointerede. Den 28-årige selv sagde, at han blot havde siddet på pizzeriaet, og at det slog klik for ham, efter bilen kom susende, og han og hans kammerater havde måttet springe for livet. Og eftersom der heller ikke var andre forhold, der talte for, at den 28-årige skulle dømmes, blev han frifundet.