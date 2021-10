Bil beslaglagt - kørte uden kørekort

Schaadt

Torsdag klokken 10.30 sigtede færdselspolitiet for fjerde gang inden for blot en måned en 39-årig mand fra Asnæs for at være fører af en personbil, selv om han ikke havde nogen førerret. Færdselspolitiet standsede bilen på grund af oplysninger om, at bilejeren ikke havde noget kørekort. Den sigtede var ikke identisk med bilejeren, som er en 37-årig mand fra Holbæk. Bilejeren var i hver af de tre øvrige sager selv blevet sigtet for at have overladt føringen af bilen den 39-årige og blev også i denne sag igen sigtet for samme forseelse. Føreren af bilen blev gjort bekendt med, at bilen ville blive beslaglagt på grund af gentagen kørsel i samme bil i alle fire tilfælde. Føreren protesterede over beslaglæggelsen, men bilejeren ville ikke modsætte sig den disposition fra politiets side. Både fører og bilejeren vil senere høre fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres tillige med eventuel endelig konfiskation af bilen.