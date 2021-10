Driftschef for det nye anlæg og Solrød Biogas A/S Erik Lundsgaard ser frem til de nye muligheder for direkte forarbejdning af madaffald på anlægget. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bigadan satser på madaffald i nyt anlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bigadan satser på madaffald i nyt anlæg

Sydkysten - 14. oktober 2021 kl. 14:15 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Det nye biogasanlæg forventes at være klar til brug sidst på sommeren næste år.

Der er fuld damp på kedlen i Solrød Biogas A/S på Åmarken 6 i Ll. Skensved, hvor kapaciteten er helt udnyttet. Så driftschef Erik Lundsgaard ser frem til, at Solrød Bioenergi ApS' nye biogasanlæg står klar til indvielse sidst på sommeren i 2022.

- Vi er altid optimistiske og håber, at anlægget kan tages i brug lige efter sommerferien næste år, men så skal alt også gå godt fra start til slut, siger Erik Lundsgaard, som i sidste uge med glæde modtog byggetilladelsen til det store anlæg, hvor de højeste bygninger vil skyde 23 meter i højden og arealet udgøre 9.000 m2.

- Vi har været lidt udfordret på pladsen, da vi gerne ville have haft mere jord til rådighed, men det var ikke muligt. Vi har opkøbt 7.700 m2 af naboen, og så har Solrød Kommune solgt noget jord fra grunden ved Solrød Biogas til os, som jo er kommunal, forklarer Erik Lundsgaard.

- Han ser frem til, at Bigadan A/S, kan komme i gang med de muligheder, som det nye biogasanlæg med et opgraderingsanlæg vil give.

Husholdningsaffald Det nye anlæg skal bruges til at udvide firmaets muligheder for at tage imod husholdningsaffald fra forbrugerne og eventuelt supermarkeder.

- Vi ser en forretningsmulighed i at sortere husholdningsaffald og har vundet udbuddet på madaffaldet fra København. Det nye anlæg kan sortere affaldet lige fra forbrugeren. Det vil sige, at det f.eks. kan sprætte plastposer op og makreldåser, som så bliver sorteret fra. På det nuværende anlæg, der sender vi først madaffaldet i Solrød til Argo i Roskilde og derfra til Ølstykke til forbehandling, før vi får det tilbage som pulpet materiale - en form for en masse, som kan bruges i det gamle anlæg, forklarer Erik Lundsgaard.

- Med det nye anlæg vil man også kunne tilbyde, at madaffaldet fra f.eks. Solrød, som i dag sendes andre steder hen, kan klares på det nye anlæg i Solrød.

- Store byer som Køge og Roskilde vil også i fremtiden være interessante for os at få som kunder i forhold til husholdningsaffald, uddyber Erik Lundsgaard.

Det nuværende biogasanlæg kan klare 220.000 tons biomasse om året, og det nye anlæg kan håndtere 250.000 tons biomasse.

Det nye biogasanlæg er ejet af Solrød Bioenergi ApS, som er en del af Bigadan A/S, der har hovedsæde i Skanderborg. Bigadan driver også Solrød Biogas A/S for Solrød Kommune, som ligger side om side med det nye anlæg, der skal bygges.

- Solrød Biogas A/S drives af Bigadan efter en koncessionsaftale, som betyder, at det er Bigadan, der står for alt omkring anlægget, siger Erik Lundsgaard.

Bigadan vandt koncessionsaftalen sidste år, da Solrød Kommune sendte den i EU-udbud, og virksomheden har den frem til 2040.