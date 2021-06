Eleverne i kommunens tredjeklasser får lånerkort på biblioteket, så de selv kan gå i gang med at vælge bøger. Pressefoto.

Bibliotekerne fyrer op under læselysten

Greves biblioteker arbejder på højtryk for at give lokale børn lyst til at læse, og det virker.

Sydkysten - 30. juni 2021 kl. 14:31 Kontakt redaktionen

- Måske vil jeg gerne prøve at være forfatter en dag.

Sådan siger Freja fra 2.A på Tune Skole, efter at hendes klasse havde besøg af de to børnebogsforfatterne Jan Kjær, forfatter til blandet andet Nomerne og Taynikma-bøgerne samt Troels Gollander, en af Danmarks mest produktive forfattere af børnefaglitteratur og tidligere lærer på Holmeagerskolen.

Freya er et af mange børn i Greve Kommune, som har fået ekstra lyst til at læse og skrive, for kommunens børnebibliotekarer har arrangeret besøg med børnebogsforfatterne i 21 anden klasser, været ude i 48 klasser for at inspirere til at læse, ligesom de har inviteret 25 tredje klasser ind på biblioteket og så de har fået lånerkort. Selv her i sommerferien frister børnebibliotekerne med læsekonkurrence med masser af præmier.

Det er alt sammen en del af en ekstraordinær indsats for at styrke læselysten. Forfatter Troels Gollander er imponeret over børnenes læselyst.

- Jeg er helt utroligt imponeret over, hvor kloge, søde og gode til at læse, børn i anden klasse i Greve Kommune er, siger han.

Siden bibliotekerne åbnede den 21. april i år, har bibliotekerne arbejdet på højtryk og gennemført i alt 48 klasseforløb. De har også været i fuld sving for at indhente alt det, som blev udskudt på grund af coronanedlukning - blandt andet at alle elever i tredje klasse skulle have deres eget lånekort.

- Dét at få et lånerkort er et af de første skridt på vejen til at blive samfundsborger. Med det i hånden har man nu alle muligheder for at gøre sig selv klogere på stort set hvad som helst. Man har friheden til selv at vælge, hvad man vil læse om, og hvad man låner med hjem, fortæller Anne Hvilsted og Sonny Hansen, som er Børnebibliotekarer på Greve Bibliotek.

Læsekonkurrence i sommerferien

Med lånerkortet i hånden kan kommunens skolebørn også fortsætte med at læse i sommerferien. På Greve Kommunes tre biblioteker kan alle børn mellem 6 og 15 år nu deltage i læsekonkurrencen Sommerbogen og vinde fede præmier.

Og indsatsen virker, fortæller Jessica fra anden klasse på Arenaskolen. Forfatterbesøget i hendes klasse gav hende lyst til at læse:

- Jeg har allerede lånt tre af de der Taynikma-bøger. Og er begyndt at læse dem!

Læs mere om, hvordan du deltager i Sommerbogen konkurrencen og bibliotekets sommerferieaktiviteter på www.grevebib.dk.