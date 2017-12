Se billedserie De nye motoriske lege består af en blanding mellem helt nye lege og gamle klassikere, der har fået et twist af bevægelse. Det har børnene taget rigtig godt imod, fortæller pædagog Annette Reckendorff.

Bevægelse er den rene leg i Lindebo

Sydkysten - 11. december 2017

Et sundt og godt liv starter i barndommen, så det er vigtigt, at børn allerede i en tidlig alder lærer at bruge kroppen aktivt og finder en glæde i at bevæge sig.

Derfor har Solrød Kommunes børnefysioterapeuter udviklet et særligt forløb, der skal inspirere personalet i institutionerne til at udnytte de eksisterende rammer til at fremme børnenes kognitive, motoriske og sociale udvikling. Derudover skal forløbet også øge personalets opmærksomhed på de børn, der ikke på egen hånd udfordrer kroppen motorisk.

Fem af kommunens børnehaver har testet forløbet siden forsommeren. En af disse børnehaver er Lindebo Børnehave i Havdrup, og her er de glade for de nye fysiske og pædagogiske redskaber, fortæller pædagog Annette Reckendorff:

- Det er altid spændende at lære nyt og udvide sin pædagogiske horisont. Vi blev husket på, hvor vigtigt det er, at børn bevæger sig, og at de kan hoppe med samlede ben, slå kolbøtter og alt det andet.

Giv legen et twist

Som nævnt var en del af forløbet at bringe de fysiske rammer i spil og introducere nye motoriske lege. Derfor er forløbene også forskellige for den enkelte institution, og i Lindebo Børnehave fik for man for eksempel støtte til at lave en skumbelægning i aktivitetsrummet.

De nye motoriske lege består af en blanding mellem helt nye lege og gamle klassikere, der har fået et twist af bevægelse. Det har børnene taget rigtig godt imod, fortæller Annette Reckendorff:

- Børnene var begejstrede, og den måde, forløbet var skruet sammen på, gjorde, at alle børn deltog og var interesserede.

Personalet oplevede også efterfølgende, hvordan børnene tog alle legene til sig og begyndte at eksperimentere med legene selv udenfor.

- En af aktiviteterne var for eksempel en hoppebane tegnet i kridt, hvor børnene selv begyndte at tegne og udvide den med flere forhindringer, fortæller pædagog Annette Reckendorff.

En anden central øvelse gik ud på at give velkendte lege et nyt twist med bevægelse. Her ændrede børnefysioterapeuterne for eksempel det klassiske vendespil, hvor man typisk sidder meget stille. I stedet skulle børnene hoppe og huske, og på den måde fik man bevægelse ind i legen.

Skal fortsætte

Efter at Lindebo Børnehave selv havde arbejdet med øvelserne i en periode, kom børnefysioterapeuten på besøg igen for at følge op på, hvordan det var gået og supplerede personalet med flere nye aktiviteter og lege.

I Lindebo Børnehave var det gået strygende, og det skyldes måske det fokus, man i forvejen har på bevægelse i børnehaven.

- Vi er meget optagede af at tænke mere i tværgående aktiviteter med børnene. For eksempel kombinerer vi sprog med bevægelse, da det kan være med til at fange og fastholde børnenes interesse for at lære sproget, siger børnehaveleder Marina Due.

Fire andre af Solrød Kommunes børneinstitutioner har kørt forløbet i 2017, og de øvrige institutioner vil få tilbudt forløbet i 2018. Projektet er et led i kommunens strategi på forebyggelse- og sundhedsfremmeområdet, som blandt andet prioriterer tidlig forebyggelse i barndommen.