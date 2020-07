Se billedserie Det var ikke alle, der havde lige let ved at få svømmefødderne på ude på vandet. Foto: Emil Kristensen

Bevæbnet med maske og snorkel: Børn gik på opdagelse under overfladen

Der blev snorklet, plasket og svømmet, da 10 børn kastede sig i vandet ved Vallensbæk Strand iført dykkermasker.

Sydkysten - 23. juli 2020 kl. 17:21 Af Emil Abkkjær Kristensenemil.kristensen@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- AD! Det er helt vildt klamt. Hvordan kommer man forbi?

Den største udfordring, som de ti børn mødte, da de onsdag formiddag kastede sig ud i bølgerne for at snorkle på Vallensbæk Strand, var åbenbart den store bunke tang, der skulle forceres, inden der igen var sand under fødderne.

Ligeså modige de var, da de svømmede rundt i det åbne vand, ligeså skræmte blev de fleste af dem, hver gang de skulle fra vand til land eller omvendt.

Snorkeldykkerholdet, som de ti børn deltog på onsdag formiddag, er en del af de mange sommeraktiviteter, der udbydes i Vallensbæk Kommune, og som er kommet i stand, da regeringen sendte 680.000 kroner, som skulle bruges til netop det formål.

I Vallensbæk Sportsdykkerklub er der blandt andet brugt nogle penge på at købe nyt udstyr.

- Normalt har vi ikke dragter, svømmefødder og våddragter nok til, at så mange børn kan komme i vandet på samme tid, siger Christian Normand, der er uddannet dykkerinstruktør og ansvarlig for sommeraktiviteten.

Både han og makkeren Steffen Rasmussen måtte tænke hurtigt, da Vallensbæk Kommune fik den ekstra pose penge, da de kom lidt sent i forholdt til at nå planlægningen.

- Heldigvis havde jeg taget ferie i denne uge, og det samme havde Steffen. Det var hans plan at renovere hus, og jeg ville egentlig have bygget et skur, siger Christian Normand.

- Skuret bliver så ikke bygget denne sommer, men hvad gør man ikke for, at børn og unge kan have det lidt sjovt, siger han.

Christian Normand gav klare instrukser, inden børnene blev sluppet løs. Der var hele tiden tre instruktører i vandet og en enkelt på bredden, som kunne holde øje. Foto: Emil Kristensen

En bunke orme og en død krabbe Sjovt var absolut et af de ord, der gik igen, når de nye dykkere skulle sætte ord på, hvordan det var at være i vandet.

- Det er sjovt, fordi man bare får lov til at svømme lidt rundt selv og lære noget nyt, siger 10-årige Nicholas Bendtsen.

Han suppleres af 10-årige Anton Ellingsgaard, som også kunne berette om nogle af de dyr, han havde set undervejs.

- Der var en kæmpe bunke orme. De var ret klamme, og jeg så også en død krabbe og en lille fisk, siger han.

- Det er faktisk slet ikke så svært at snorkle, man skal bare huske at trække vejret, selvom man er under vandet.

Sif Bjørnlund Raahauge og Isabel Rudland Sepp var ikke bange for at tage fat om de vandmænd, der boltrede sig i tangen. Foto: Emil Kristensen

Også 10-årige Sif Bjørnlund Raahauge og 12-årige Isabel Rudland Sepp, der tog sig kærligt af en vandmand, der boltrede sig i det bløde tang i vandkanten.

- Jeg er faktisk overrasket over, hvor meget man kan se under vandet. Det tænker man ikke over, når man bare er ude og svømme, siger Isabel Rudland Sep, der har prøvet at snorkle en enkelt gang før.

Det har Sif Bjørnlund Raahauge ikke.

- Det er lidt svært at trække vejret igennem snorklen, men det gik okay, selvom det også er en smule koldt at svømme rundt i dag, siger hun.

Fokus på sikkerhed Inden børnene fik lov at dykke havde de fået at vide, hvordan man gebærder sig i vandet, og de var blevet tildelt en makker, som de hele tiden skulle holde sig i nærheden af. Netop sikkerhed og strandforhold fylder også en del, når Christian Normand normalt underviser dykning.

- Vi går meget op i, at børnene i vores klub vender sig til at være i og omkring vand og bliver i stand til at læse stranden, siger han.

- Det handler for eksempel om at vide, hvad man skal gøre, hvis der er fralandsvind, eller hvis der opstår revlehuller, siger han.

Samtidig har klubben undervisning i Vallensbæk Svømmehal hver søndag, hvor også børn med forskellige psykiske diagnoser kan lære at dykke og finde ro ved at være under vandet.