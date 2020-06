Artiklen: Bestil en bogpose - for særligt sårbare

Bestil en bogpose - for særligt sårbare

Solrød Bibliotek og Kulturhus vil gerne yde en ekstra service til de personer, som er i særlig risiko for COVID-19 og som derfor er selvisolerede hjemme. Derfor tilbyder vi nu at levere bogposer til borgere i Solrød Kommune, som af Sundhedsstyrelsen er defineret som personer i øget risiko for COVID-19.