Besøgsrestriktioner ophæves på Plejecenter Christians Have

Styrelsen for Patientsikkerhed har torsdag den 18. februar ophævet de midlertidige besøgsrestriktionerne på både den kommunale og private del af Plejecenter Christians Have. Ophævelsen sker med baggrund i en flot, høj vaccinationsprocent.

Beboerne på Plejecenter Christians Have kan igen få besøg uden restriktioner på hvor mange, der kommer på besøg. Styrelsen for Patientsikkerhed har nemlig besluttet at ophæve de midlertidige besøgsrestriktioner på både den kommunale og private del af Plejecenter Christians Have, da hele 92 % af plejecenteret er fuldt vaccineret mod Covid-19 på nuværende tidspunkt.