Beslutning er blevet dyr for grundejere

Sydkysten - 24. juni 2020 Af Søren Schaadt Larsen

Det er blevet dyrere for 51 grundejere at bo i området syd for Egholmskolen. Det er sket efter kommunalbestyrelsen i 2018 vedtog, at grundejere med mere end 900 kvadratmeter grund, kan udstykke en del af deres grund.

Dermed er grundene med et kommunalt pennestrøg blevet mere værd, og det betyder at SKAT vil have flere penge i grundskyld.

- Den er steget med op mod 40 procent hos nogle. Det er i snit 11.500 kroner mere, de skal betale hvert år, lød det fra Søren Wiborg (S), socialdemokraternes gruppeformand.

Han var selv med til at stemme forslaget igennem, men har nu fået kolde fødder, da det har vist sig at være langt dyrere forventet.

- Ved vedkender, at vi dengang var med til at gennemføre det, men vi er blevet overraskede over, at det er blevet så meget dyrere, siger han.

Martin Nielson (S) bor selv i området, og han har fået en større opkrævning i sin eboks:

- Vi er nogle, der skal ud og hente 1000 kroner ekstra om måneden. Det mener vi, er en utilsigtet konsekvens af det her, forklarede han.

Sagen blev diskuteret af kommunalbestyrelsen onsdag, og årsagen var et forslag om at fritage beboerne for stigninger i grundskylden ved lokalplansændringer. En fritagelse man kan give i op til ti år. Men Socialdemokratiet ønskede i stedet, at man rullede hele eller dele af lokalplanen tilbage og stemte derfor mod forslaget. Det blev borgmester Henrik Rasmussen (K) synligt irriteret over:

- I trækker den lige til stregen. I vidste godt, hvad I gik med til. Der var borgermøder, hvor nogle var glade og andre skeptiske. Vi gik ind i det her med åbne øjne, og ved at udstykke grundene har de fået mulighed for at sælge dele af dem. Grundene blev med et slag mere værd, og det koster på grundskylden. Jeg synes, vi har været meget ærlige omkring det her, lød det direkte fra borgmesteren henvendt til socialdemokraterne.

Heller ikke Kenneth Kristensen Berth (DF) ville komme socialdemokraterne til undsætning. Han mente allerede, at han havde advaret om stigende grundskyld, da de oprindeligt diskuterede forslaget.

- Det bliver en tæt bebyggelse, så det var en fejl at gå med til det allerede fra begyndelsen. Nu hjælper vi med at rydde op, og det gør vi ved at støtte det oprindelige forslag, forklarede han.

Flere grundejere har allerede udstykket dele af deres grunde til nye bebyggelser, mens andre ikke har lyst til at udstykke. Minimumsarealet på grundene er 450 kvadratmeter, hvilket er årsagen til, at det kun er grunde på over 900 kvadratmeter, der er ramt af ændringen af lokalplan 96.