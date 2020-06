Send til din ven. X Artiklen: Beredskab 4K får flere muskler: Flere fuldtidsbrandmænd klar til at rykke ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beredskab 4K får flere muskler: Flere fuldtidsbrandmænd klar til at rykke ud

Beredskabet for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner opgraderer på en række områder

Sydkysten - 24. juni 2020 kl. 14:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samarbejde: Flere brandfolk, ny brandudrustning og nyt materiel. Det skal alt sammen være med til at styrke Beredskab 4K, som siden nytåret har passet på borgere i Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Det besluttede en enig beredskabskommission tirsdag formiddag, og det er i den grad noget, som vækker begejstring hos borgmestrene i de fire kommuner.

- Det er essentielt, at vores beredskab har de bedst mulige forudsætninger for at kunne passe på vores borgere. Derfor er jeg rigtig glad for, at de nu får tilført en række ressourcer. Jeg er sikker på, at det vil øge trygheden for borgere og virksomheder i kommunerne, siger borgmester i Greve Kommune og formand for beredskabet, Pernille Beckmann.

Flere fuldtidsansatte brandfolk

Et af de mange nye opgraderinger sker på personalefronten. Her bliver der opgraderet med yderligere to brandfolk på fuldtid. I øjeblikket består brandberedskabet af otte brandfolk på fuldtidsvagt og otte brandfolk på tilkaldevagt. Men fremover vil der altså være 10 brandfolk på fuldtid.

- Det kommer reelt til at betyde, at beredskabet fremover kan rykke ud med to køretøjer på et minut i hele området, hvor det i dag tager fem minutter for køretøj nummer to at komme afsted. Det har stor betydning i kritiske situationer, hvor minutter kan være afgørende", siger borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler.

Ensartede brandudrustninger Brandfolkene kan også se frem til nye, tidssvarende brandudrustninger. De er udvalgt i samarbejde mellem Beredskab 4K og Falck med fokus på brandfolkenes sikkerhed og arbejdsmiljø. Dertil får hjelmene en ensartet farve, så brandfolkene har et ensartet udtryk ude på skadestederne.

- Korpsånden er vigtig, og derfor giver det mening med mere ensartet udrustning. Så kan borgerne også lynhurtigt se, at deres beredskabsfolk er på pletten", siger borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen.

Opgraderet materiel Udover de ekstra brandfolk og nye brandudrustninger bliver der også afsat penge til at udskifte en del af brandstationernes materiel. Det drejer sig blandt andet om en ny såkaldt springpude, nye stiger og et oppusteligt telt med indbygget bruser til indsatser med kemikalier. Dertil kommer der nyt radioudstyr til røgdykkere, så de bedre kan kommunikere, og en række mindre udskiftninger af andet værktøj.

- Når uheldet er ude, skal udstyret være i top. Derfor er det meget glædeligt, at vores brandfolk nu får adgang til helt nye redskaber, siger borgmester i Ishøj Kommune, Ole Bjørstorp

Beredskab 4K blev skabt af de fire kommuner Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, som forlod daværende Østsjællands Beredskab for at lave et beredskab med bedre service til borgerne og dermed mere tryghed i de fire kommuner.

Der er i alt afsat 15 millioner kroner over de kommende seks år til opgraderingerne. Ændringerne indføres løbende, og bemandingen er på plads senest ved årsskiftet.