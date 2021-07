Jan Ærtmann Frederiksen, teknisk serviceleder på Vejlebroskolen, er med til at overvåge vandforbruget på skolen. PR-foto

Bekæmper vandspild: Sparer hundredtusindvis af kroner

I de seneste år har Ishøj Kommune arbejdet målrettet med at reducere vandspild i de kommunale bygninger. Det har ført til færre vandskader og flere penge på kistebunden.

17. juli 2021

ISHØJ: Mindre vandspild og flere sparede kroner.

Sådan lyder resultatet, efter at Ishøj Kommune i de seneste år har fået opsat såkaldt læksikring i kommunens største ejendomme.

Læksikringen forebygger vandskader ved at lukke for vandet ved unormalt stort vandforbrug - fx efter brud på vandrør - og dermed kan kommunen at få bedre forsikringsaftaler for bygningerne.

- Men læksikringen har faktisk vist sig have andre store sidegevinster også, for vi kan spare rigtig mange penge på det daglige vandforbrug i vores bygninger. Det er godt set af vores dygtige tekniske medarbejdere, siger Poul Rikardt Jørgensen (O), formand for Teknik- og Bygningsudvalget i Ishøj Kommune.

Udover at forhindre vandskader kan læksikringen nemlig også vise små utætheder i toiletter og vandhaner. På den måde kan kommunens driftspersonale holde øje med vandforbruget i bygningerne og finde frem til utætheder i bygningernes installationer.

Og selvom et løbende toilet eller en dryppende vandhane ikke bruger meget vand ad gangen, løber det op i længden.

- Da vi satte systemet op på Vejlebroskolen, viste det, at vi havde et vandforbrug på 10 m3 om dagen, når skolen stod tom. Efter første gennemgang fik vi det reduceret til 6m3, hvilket var rigtig godt, for vi havde fået at vide, at forbruget aldrig ville komme ned på 0. Men vi blev dog ved med at lede meget grundigt efter utætheder, og nu er vi helt nede på omkring 1 m3, fortæller Jan Ærtmann Frederiksen, teknisk serviceleder på Vejlebroskolen.

Det betyder, at Vejlebroskolen nu sparer 9 m3 om dagen - det svarer til 90 personers daglige vandforbrug og løber op i næsten 3,3 millioner liter vand om året.

Ved at stoppe vandspildet har skolen sparet næsten 200.000 kr. om året på vandregningen. Med den indsats alene har systemet med læksikring tjent sig selv hjem flere gange.

- Og det er godt gået - især når læksikringen oprindeligt blev sat op med et helt andet formål, siger Poul Rikardt Jørgensen.

Sådan blev vandspildet opdaget

Det store vandspild kom som en overraskelse for personalet på skolen, der ellers altid har haft stort fokus på løbende toiletter og utætte vandhaner.

Det viste sig da også, at toiletterne løb så svagt, at det ikke kunne ses med det blotte øje. Men ved at sætte et stykke toiletpapir på indersiden af kummen, lykkedes det medarbejderne at finde frem til selv meget små vandspild på skolen.

- Arbejdet med at jagte vandspild og vandskader fortsætter naturligvis - både med læksikring, overvågning og toiletpapir på indersiden af kummen, fortæller Jan Ærtmann Frederiksen.

Ishøj Kommune bruger desuden lignende metoder til at spare på el- og varme i de mange kommunale bygninger. Med kommunens nye energisystem, bliver el og varme overvåget på samme måde som vandet, så energiforbruget kan reduceres, når bygningerne står tomme.