Bedre, men et punkt er forvirrende

Skolebestyrelsesformand fra Vallensbæk Skole, Anja Gade har været forælder til på Vallensbæks skoler i 23 år, og hun mener, at kommunen har vundet på at indføre distriktslederne:

Anja Gade peger på et enkelt punkt, hvor hun mener, at ordningen med distriktslederen kan virke forvirrende for nogle:

Her handler det blandt andet om, hvem der tegner skoler og institutioner udadtil, for eksempel når der bliver holdt velkomsttaler eller bliver sendt informationer ud.

- Som ny familie, kan der godt være indtryk af, at det er svært at finde ud af, hvem man skal snakke med, siger Anja Gade, som dermed mener, at der er en opgave i at tydeliggøre hvem, der har ansvaret for hvad i den sammenhæng.