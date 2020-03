Beckmann gav statsministeren status på sundhedsområdet

Greves borgmester var af Statsministeriet bedt om at være en af fire borgmestre i landet, der gav en status på sundhedsområdet, hvor flere tests, kompetencer, værnemidler, sygemeldinger, rekruttering og økonomi var nogle af de punkter, der blev givet input om.

Sydkysten - 25. marts 2020 kl. 20:20 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde forleden indkaldt alle landets borgmestre til et telefon/skype-møde, hvor statsministeren gerne ville have en status på, hvordan de tiltag, der bliver taget i forbindelse med hele situationen omkring coronavirus, virker og giver af udfordringer ude i kommunerne.

Statsministeren bliver løbende orienteret om forholdene i kommunerne via Kommunernes Landsforening, men Mette Frederiksen havde et ønske om at få en direkte melding fra kommuneland på undervisnings-, social-, og sundhedsområdet.

- Jeg synes, det var et fint initiativ, og det er mit indtryk, at der kan komme flere af den slags møder, siger Pernille Beckmann (V), om det to timer lange møde med statsministeren.

Greves borgmester var af Statsministeriet bedt om at være en af fire borgmestre i landet, der gav en status på sundhedsområdet, hvor flere tests, kompetencer, værnemidler, sygemeldinger, rekruttering og økonomi var nogle af de punkter, der blev fortalt om og givet input til ministeren om.

Har lyttet

Pernille Beckmann fortæller, at der er et pres på kommunerne lige nu på sundhedsområdet og på økonomien. Det er blandt andet til køb af ekstra senge i forbindelse med rehabilitering, pc'er til medarbejdere, der skal arbejde hjemmefra, værnemidler med mere. Og at det langt hen ad vejen er de samme udfordringer, som de fleste kommuner står med.

- Et af de meget vigtige punkter på sundhedsområdet, som vi nævnte, var, at flere skal testes for coronavirus nu. Det er der allerede reageret på fra statsministerens side, det er vi glade for, siger Pernille Beckmann og uddyber:

- Vi oplever nemlig, at mange melder sig syge i øjeblikket. Folk er nervøse og med god grund. Specielt de ansatte, der går i frontlinjen, som normalvis får at vide, at de skal blive hjemme, hvis de er sløje. Vi har brug for at teste dem lige så hurtigt som muligt, så hvis det ikke er coronavirus, så de kan komme af sted igen.

Borgmesteren fortæller også, at det er hendes indtryk, at borgmestrene i de enkelte kommuner har en god dialog og hjælpsomhed overfor hinanden, og det samme gælder med regionerne.

- Vi diskuterede værnemidler som mundbind, håndsprit med mere. Det er vigtigt, at vi fortløbende kan hjælpe hinanden og tør have tillid til, at vi også bliver hjulpet af de andre kommuner. F.eks. hvis Greve lige nu har rigeligt håndsprit, at vi så godt tør give videre til andre kommuner i tillid til, at hvis vi på et senere tidspunkt kommer til at mangle, så vil andre også dele med os, forklarer hun.

Øget beføjelser

Borgmesteren gjorde også opmærksom på, at der er behov for, at man ser på øget beføjelser til personalegrupper i en kortere periode, så der ikke opstår flaskehalsproblemer på områder, hvor hurtig reaktion kan være afgørende.

- Vi oplever blandt andet, at der er et stort pres i forhold til kompetence ansvar hos en række faggrupper. Et eksempel er, at sygeplejersker ikke må give smertestillende som f.eks. Panodil uden at en læge har givet lov til det. Her kunne man godt i denne situation i en tidsbegrænset periode give nogle udvidede beføjelser til nogle sygeplejersker, forklarer Pernille Beckmann, om en af de problematikker, der blev givet videre til ministeren.

Bagsiden af samfundssind

De fleste kommuner har støvsuget kommunerne for borgere med sundhedsfaglig baggrund, som kan træde til i sundhedssektoren, når det bliver nødvendigt, men kommunerne har ikke ressourcer til at tjekke den næste bølge af frivillige, som det kan blive nødvendigt at hente ind i f.eks. plejesektoren.

- Dem med den sundhedsfaglige baggrund har vi tjekket, og det er der helt styr på ude i kommunerne. Men hvis det beredskab ikke rækker, og vi skal rekruttere frivillige med et stort hjerte til at hjælpe andre. Der har vi ikke de nødvendige ressourcer til at tjekke deres baggrund og straffeattester, og vi kan derfor ikke vide, om der er nogen, der måske ikke har samfundssind og vil sjæle fra de gamle. Så overfor statsministeren hejste vi et flag for, at det kan der komme en sag på. Lige som vi blandt andet nævnte, at coronakrisen kan føre til, at udgiften til ensomhed kan blive markant større, uddyber Pernille Beckmann, som var glad for, at det var muligt direkte overfor statsministeren at komme af med nogle af de bekymringer og opgaver, som kommunerne har lige nu.

- Mødet efterlader mig helt sikkert med en oplevelse af, at der blev lyttet til os, slutter Greves borgmester.

Fra regeringen deltog udover statsministeren også finansministeren, sundhedsministeren, børne- og undervisningsministeren og social- og indenrigsministeren i mødet.