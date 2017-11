Beckmann fortsætter som borgmester

Venstres Pernille Beckmann fortsætter som borgmester i Greve. Hun har konstitueret sig med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

- Det har været nogle svære og lange forhandlinger, men vi har lavet en god aftale der rykker Greve Kommune fremad. Når det så er sagt, så vil vi i næste periode søge så bredt et samarbejde som overhovedet muligt, for det er nu engang det bedste for Greve Kommune, siger borgmester Pernille Beckmann i en pressemeddelelse, flertalsgruppen netop har udsendt.

Udover Venstres syv mandater består konstitueringen af Dansk Folkepartis to mandater og Liberal Alliances ene mandat, der er gået til debutanten Rigge Nørmark.

- For DF har tre ting være vigtige: Vi skal sætte turbo på hjemsendelse af flygtninge, vi skal holde et godt serviceniveau for de ældre og vi skal have en bedre psykiatriindsats, særligt for de unge. De tre ting har vi fået opfyldt i denne konstituering og derfor er vi glade for aftalen. Flere partier havde ellers varslet at de ville pege på mig som borgmester, men jeg går efter politikken ikke posterne, siger Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.

Som en del af konstitueringen bliver der lavet en ny udvalgsstruktur med seks stående udvalg og et økonomiudvalg.