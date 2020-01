I september blev en ung mand dræbt af skud på Gildbrovej ved Vildtbanegård. Nytårsaften var der bilafbrænding og anden ballade, og torsdag aften var der så meldinger om skud, som muligvis alligevel ikke blev affyret. Mængden af voldsomme episoder er mange i Vildtbanegård, og det er beboerne i området ved at være rigtigt trætte af. Foto: Helle Midskov Foto: Helle Midskov

Beboerne trætte af ballade, blå blink og utryghed

Sydkysten - 10. januar 2020 kl. 19:15 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De er ved at være trætte af at høre om skyderier og anden ballade i Vildtbanegård i Ishøj.

Sådan lyder det, når man snakker med folk i boligområdet, og når man læser diverse tråde på Facebook.

Trætheden handler om flere ting: Tryghed eller mangel på samme. At selv den mindste ballade, ifølge dem, ofte ender med blå blink og store overskrifter. Og så handler det om, at en meget lille gruppe mennesker får lov til at ødelægge det for de mange mennesker, som bor i de 1800 lejemål boligområdet omfatter.

- Det er de få 20-30 stykker, der ødelægger det for de mange, lyder det fra en person, som befinder sig i området fredag formiddag - dagen efter en melding om skyderi endnu en gang trak masser af politi til området, og dermed trak store overskrifter på forskellige nyhedssider.

Reagerer altid ens Hos Vestegnens Politi oplyser de, at de ikke sender flere betjente og biler, bare fordi området hedder Vildtbanegård.

- Vi fik en anmeldelse om mulig skudafgivelse i går klokken 17.36. Det reagerer vi altid på. Det kommer an på den konkrete anmeldelse, hvor meget vi kommer med - ikke hvilken bydel det drejer sig om, lyder det fra Københavns Vestegns Politi.

En person tilkaldte politiet, da der tilsyneladende var blevet skudt i forbindelse med en hændelse på Gildbrovej - et vidne bakkede personens historie op. Københavns Vestegns Politi har ikke fundet indikationer på skud, og bombehunde har ikke reageret på noget, hvilket de ville gøre efter skud, oplyser politiet.

Naboer til episoden kunne melde om masser af politi om aftenen, samt en ambulance, der hastede derfra - ifølge Københavns Vestegns Politi var det ikke noget alvorligt, men en person, der var blevet ramt i hovedet på en eller anden måde - ikke af skud.

Stille og roligt - i lys Den regnvåde formiddag trækker store kontraster til aftenen før. Området er helt roligt og stilheden bliver kun afbrudt af små traktorer, som tømmer skraldespande og regndråber, der rammer de pastelfarvede bygninger.

- Det er normalt et meget stille og roligt område. Det er et dejligt sted at bo, siger flere som SydkystenVestegnens udsendte møder i området. Men flere nævner, at utrygheden rammer, når mørket falder på:

- Jeg er utryg ved at bo her, siger en kvinde, som fortæller, at hun er bange for at bevæge sig rundt i området efter mørkets frembrud. Hun vil flytte fra området, fordi hun frygter, at hendes søn kommer i problemer med de personer, der laver ballade i området. Hun er ikke den eneste, som overvejer at rykke væk på grund af utryghed.

- Men hvor skal vi rykke hen, lyder det fra en anden uden at uddybe.

Unge mænd der hænger De fleste, som vi taler med i Vildtbanegård, nævner grupper af ballademagere - unge mænd, som hænger rundt i kvarteret, og som gør det utrygt at færdes i.

Nogle personer fortæller, at det er relativt få, der står bag balladen i området, men personerne tror, at ballademagerne har noget med bandegrupperinger at gøre - uden dog at vide det med sikkerhed.

Kampen mod utryghed - Det er utrygt, siger en ældre herre med købmandsvarer. Han kan fortælle, at der er gjort en del i området for at komme utrygheden til livs - der er kommet mere lys, og der er fjernet tæt bevoksning, så ballademagerne har fået sværere ved at skjule sig i mørke områder.

Flere tryghedsskabende initiativer er på vej. Efter mordet på en ung mand i september er det blevet aftalt at oprette en fædre- og en mødregruppe, som kan tage fat i de unge mennesker, og de initiativer er nu nået gennem kommunalbestyrelsen. Seneste melding er, at der nu bliver arbejdet på en handlingsplan, og at grupperne i februar er ved at være flyveklar.

I mellemtiden er folk i Vildtbanegård selv ved at have fået nok af den manglende tryghed. På Facebook kommer det til udtryk ved, at flere og flere borgere siger fra og efterspørger handling. En har skrevet et opslag i Vores Ishøj stilet direkte til borgmesteren, hvor hun spørger, om der reelt er sat initiativer i gang, som kan mindske problemerne i området.

Flere personer i Vildtbanegård nævnte den spirende utilfredshed:

- Folk har fået nok, de forlanger handling. Der er et stort fællesskab omkring den holdning her, lød det fra en.

I forlængelse af politiets indsats torsdag aften var der også stillet en mobil politistation op på Gildbrovej fredag, som en tryghedsskabende foranstaltning, hvor folk kunne komme og få en snak, hvis de var utrygge - hvilket ingen i det dårlige vejr havde gjort.

